Realme के इस Smartphone की ऐसी दीवानगी! 1 दिन में हुआ Out Of Stock, जानिए क्या है खासियत

Realme P4x, जो पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था, बीते दिन दोपहर 12 बजे सेल में गया और कंपनी ने बताया कि सिर्फ पहले दिन ही इसके 1,20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गए. इसने 2025 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर Day-1 बेस्टसेलर का खिताब हासिल कर लिया.

Dec 12, 2025, 10:26 AM IST
Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme P4x और नई Realme Watch 5 के लिए भारत में बेहद मजबूत पहले दिन की बिक्री दर्ज की है. Realme P4x, जो पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था, बीते दिन दोपहर 12 बजे सेल में गया और कंपनी ने बताया कि सिर्फ पहले दिन ही इसके 1,20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गए. इसने 2025 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर Day-1 बेस्टसेलर का खिताब हासिल कर लिया.

Realme Watch 5 की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परफॉर्मेंस
Realme Watch 5 ने भी उम्मीद से ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी के अनुसार यह 4,000 रुपये वाले सेगमेंट में 2025 की नंबर-वन बेस्टसेलिंग स्मार्टवॉच बन गई. पिछले मॉडल की तुलना में इसकी बिक्री में 340% की ग्रोथ दर्ज की गई. Realme का कहना है कि यह सेल्स रेस्पॉन्स दिखाता है कि युवा खरीददारों में उनके परफॉर्मेंस-फोकस्ड प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और ब्रांड पर लोगों का भरोसा भी मजबूत है.

लॉन्च ऑफर्स ने बढ़ाई खरीदारी
दोनों डिवाइसेज अभी भी लॉन्च ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं. Realme P4x पर ₹1500 का बैंक ऑफर जारी है. वहीं, Realme Watch 5 का प्राइस लॉन्च ऑफर में ₹3999 कर दिया गया है, जबकि इसकी असली कीमत ₹4499 थी. स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 6GB+128GB मॉडल के लिए ₹15,999 रखी गई है.

Realme P4x 5G: दमदार फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस
Realme P4x 5G में 6.72-इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है. इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है. यह डिस्प्ले गेमर्स और हाई-स्क्रोलिंग यूजर्स के लिए काफी स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
फोन में Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया है, जो 2025 के मिड-प्रीमियम सेगमेंट में एक शक्तिशाली प्रोसेसर माना जा रहा है. इसमें 8GB RAM तक, 10GB तक virtual RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है.
Realme का दावा है कि P4x BGMI जैसे गेम्स को 90fps तक चलाने में सक्षम है. GT Boost Mode और bypass charging जैसे फीचर्स लंबे गेमिंग सेशन्स में परफॉर्मेंस को स्थिर रखते हैं. फोन में vapor chamber कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो गर्मी कम करता है और हाई-लोड पर भी इसे स्मूथ बनाए रखता है.

सॉफ्टवेयर सपोर्ट
यह फोन Android 15 पर चलता है, जिस पर Realme UI 6.0 दिया गया है. कंपनी दो साल के Android OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. UI का इंटरफेस नया, तेज और पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर बताया जा रहा है.

Realme P4x कैमरा सेटअप
फोन में 50MP का मुख्य कैमरा, 2MP का सेकेंडरी सेंसर और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह कैमरा सेटअप रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए अच्छा रिजल्ट देता है. कंपनी के अनुसार, यह फोन तेज फोकस, बेहतर डे-लाइट फोटो और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करता है. फोन में डुअल स्पीकर्स हैं, IP64 रेटिंग मिलती है और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. ये फीचर्स इसे एक भरोसेमंद मिड-रेंज 5G फोन बनाते हैं.

बैटरी और चार्जिंग
Realme P4x में 7,000mAh की विशाल बैटरी है, जो लगातार लंबे समय तक चल सकती है. साथ ही 45W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है. इस बैटरी के कारण यह फोन आसानी से एक दिन से ज्यादा चल सकता है, जो इसके बड़े डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट के बावजूद अच्छी बात है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

