अब चार्जर की टेंशन खत्म! आ गया Realme और Redmi का दमदार टैबलेट, बड़ी स्क्रीन के साथ मिली रही 12200mAh की बैटरी

अब चार्जर की टेंशन खत्म! आ गया Realme और Redmi का दमदार टैबलेट, बड़ी स्क्रीन के साथ मिली रही 12200mAh की बैटरी

Realme और Redmi कंपनी ने भारत में अपना नया टैबलेट लॉन्च कर दिया है. इन दोनों टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इनमें मिलने वाली जबरदस्त 12000mAh की बैटरी है. एक बार चार्ज होने पर, ये टैबलेट आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे सकते हैं. इनकी मदद से आप ऑनलाइन क्लास या ऑफिस का काम पूरा दिन आराम से कर सकते हैं. यहां हम आपको इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:55 PM IST
अब चार्जर की टेंशन खत्म! आ गया Realme और Redmi का दमदार टैबलेट, बड़ी स्क्रीन के साथ मिली रही 12200mAh की बैटरी

realme और Redmi कंपनी ने भारत के मार्केट में पहली बार अपना 12200mAh बैटरी वाला टैबलेट लॉन्‍च किया है. इन दोनों कंपनियों ने एक साथ और एक ही दिन भारतीय बजार में अपने नए प्रोडक्‍ट को पेश किया हैं. इन दोनों टैब को Realme Pad 3 और Redmi Pad 2 Pro नाम से मार्केट में पेश किया गया है. इन दोनों टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत है इनकी जबरदस्त 12000mAh की बैटरी है. यह टैब पढ़ाई, गेमिंग, OTT और ऑफिस में काम करने वाले यूजर्स के लिए सबसे खास हैं. अगर आप ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे थे जिसको बार-बार चार्ज न करना पड़े और बड़ी स्क्रीन पर काम भी आराम से हो जाए तो यह टैब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते है. हम यहां आपको इन दोनों टैबलेट के फीचर्स और कीमत के बारे में बता रहे हैं. 

Redmi Pad 2 Pro और realme Pad 3 की भारत में कीमत 
भारत में इन दोनों टैबलेट को लगभग 23000 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है. यह कीमत टैब के वाईफाई वेरिएंट और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज ऑप्शन की है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट को आप 27,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. यहां दी गई दोनों कीमतें टैब पर मिलने वाले 2000 रुपये बैंक डिस्काउंट के साथ हैं. 

यह भी पढ़ें:- Free में मिलेगा YouTube Premium जैसा मजा! Jio ने कर दिया जुगाड़

realme Pad 3 के फीचर्स 
इसको डिजाइन काफी कॉम्‍पैक्‍ट और बुक स्‍टाइल वाला है. कंपनी का दावा है कि इस टैब को आप लैपटॉप की तरह भी यूज किया जा सकता है. इसमें आपको 2.8K बुक व्‍यू डिस्‍प्‍ले मिल रहा है, जो 11.6 इंच साइज के साथ आ रहा है. यह टैब पढ़ाई या काम करते समय आपकी आंखों को आराम देता है. परफॉर्मेंस के लिए कंपनी इस टैब में MediaTek Dimensity 7300 Max चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. इस टैब को आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस टैब में आपको Wi-Fi/5G के साथ ब्लूटूथ, GPS और USB-C पोर्ट का सपोर्ट दे रही है. इस टैब में फ्रंट और रियर दोनों जगह एक 8MP का कैमरा सेंसर मिल जाता है. पावर के लिए कंपनी इस टैब में आपको 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,200mAh टाइटन बैटरी ऑफर कर रही है. यह टैब 5जी मोबाइल कनेक्‍ट‍िविटी को सपोर्ट करता है.

Redmi Pad 2 Pro फीचर्स
Redmi Pad 2 Pro टैब में आपको 12.1 इंच का डिस्‍प्‍ले मिल रहा है. 120Hz रिफ्रेश रेट वाला यह डिस्प्ले आपको 2.5K रेजॉलूशन ऑफर करता है. ऑडियो के लिए इसमें आपको डॉल्‍बी विजन का सपोर्ट मिल रहा है. परफॉर्मेंस के लिए कंपनी इस टैब को Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस कर रही है. यह टैब वाईफाई और 5G सपोर्ट के साथ आता है. इस टैब में आपको 8MP का सेल्फी और 13MP रियर कैमरा मिल रहा है. इसमें भी आपको Wi-Fi/5G के साथ ब्लूटूथ, GPS और USB-C पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है. इस टैब में आपको कई AI फीचर्स मिल जाते हैं. टैब के साथ कंपनी ने कीबोर्ड और स्‍टायलस पे भी लॉन्च किया था, जिसको आप अगल से खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- Samsung ला रहा स्क्रीन प्राइवेसी का नया फीचर! अब फोन में अगल-बगल वालों की ताक-झांक..

