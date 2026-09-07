/ऑनलाइन से लेकर दुकानों तक सिर्फ Realme की धूम! जानिए realme Buds Air 7 के सबसे ज्यादा बिकने का असली राज

आजकल इंडियन यूथ के बीच बिना तार वाले ईयरबड्स यानी TWS (True Wireless Stereo) का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. म्यूजिक सुनना हो, गेमिंग करनी हो या फिर ऑफिस कॉल्स अटेंड करने हों, हर काम के लिए बड्स पहली पसंद बन चुके हैं. इसी बीच भारत के युवाओं के फेवरेट स्मार्टफोन और गैजेट ब्रांड realme ने ऑडियो मार्केट में एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है. काउंटरपॉइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक realme ने 3,000 रुपये से 5,000 रुपये वाले TWS सेगमेंट में लगातार दूसरी तिमाही में नंबर 1 का ताज अपने नाम किया है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रियलमी ने इस बजट सेगमेंट पर अपना दबदबा कायम किया है.
7 सितंबर 2026 को आई काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट ने टेक जगत में तहलका मचा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक realme ने Q2 2026 यानी इस साल की दूसरी तिमाही में TWS कैटगरी में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. 3,000 से 5,000 रुपये वाले मास-प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड ने 17% साल दर साल (Y-O-Y) की शानदार ग्रोथ हासिल की है. इस ग्रोथ के साथ कंपनी ने इस प्राइस ब्रैकेट में अपनी नंबर 1 पोजिशन को मजबूती से बनाए रखा है. युवा कस्टमर्स इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को जमकर पसंद कर रहे हैं.
इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात यह निकलकर आई है कि realme Buds Air 7 ऑफलाइन मार्केट यानी दुकानों पर 3,000 से 5,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला TWS मॉडल बन गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि लोग सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि दुकानों पर जाकर भी खुद देखकर और सुनकर रियलमी के ईयरबड्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसके प्रीमियम डिजाइन, तगड़े बास और बेहतरीन साउंड क्वालिटी की वजह से कस्टमर्स का भरोसा इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बढ़ा है.
बात सिर्फ 3 से 5 हजार वाले सेगमेंट तक सीमित नहीं है. 2,000 रुपये से कम वाले बेहद बजट-फ्रेंडली सेगमेंट में भी realme का ही बोलबाला देखने को मिला है. इस सेगमेंट में realme Buds T200x सबसे ज्यादा बिकने वाला ANC (Active Noise Cancellation) TWS मॉडल बनकर उभरा है. कम दाम में बाहर के शोर को खत्म करने वाली यानी एएनसी टेक्नोलॉजी देकर कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वह सस्ते दामों में भी फ्लैगशिप फीचर्स देने में सबसे आगे है.
इस शानदार कामयाबी और लगातार मिल रहे प्यार पर बात करते हुए realme के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड फ्रांसिस वोंग ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि रियलमी का हमेशा से यही मानना रहा है कि युवाओं की जिंदगी, काम और उनके एंटरटेनमेंट के तरीकों को ध्यान में रखकर ही टेक्नोलॉजी बनाई जाए. लगातार दूसरी तिमाही में नंबर 1 की पोजिशन पर बने रहना और 17% की ग्रोथ पाना हमारी इसी सोच की जीत है. हम आगे भी भारतीय यूजर्स के लिए ऐसे ही कम दाम में एडवांस्ड फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे.
काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक realme की इस जबर्दस्त सफलता के पीछे कई बड़े कारण हैं.
भारतीय कंज्यूमर्स अब नॉर्मल इयरफोन से हटकर TWS यानी ट्रूली वायरलेस इयरबड्स की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं. ऐसे में realme का ध्यान इस बात पर है कि वे हाई-एंड ऑडियो एक्सपीरियंस को हर आम हिंदुस्तानी की जेब के बजट में फिट कर सकें. कंपनी का विजन बिल्कुल साफ है कि वे आने वाले समय में भी Hearables यानी ऑडियो मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे.