OPPO के साथ मिलने के बाद क्या बंद हो जाएंगे Realme के Smartphones? यहां जानिए

Realme Oppo Integration: चाइना की बड़ी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी, ओप्पो की सब-ब्रांड के तौर पर काम करने जा रही है. दोनों ब्रांड का यह कोलाब्रेशन बढ़ते खर्चे से बचाने और संसाधनों को एक साथ लाने के लिए हुआ है. अब ये दोनों कंपनियां मिल कर सैमसंग और वीवो को कड़ी टक्कर देने वाली है.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:15 AM IST
Realme Oppo Integration: चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी अब एक बाप फिर ओप्पो की सब-ब्रांड के तौर पर काम करने जा रही है. Reuters की खबर के अनुसार, Realme को ओप्पो की सब-ब्रांड के तौर पर शामिल किया जा रहा है. कंपनियों ने यह फैसला अपने खर्चों में कटौती करने के लिए लिया है. इसके बाद अब Realme कथित तौर पर OnePlus के साथ Oppo के सब-ब्रांड के तौर पर काम करेंगी. लेकिन सबसे खास बत यह है कि इंटीग्रेशन के बाद भी दोनों ब्रांड अपने नाम से ही बाजार में फोन लॉन्च करते रहेंगे. 

रियलमी की वापसी के पीछे क्या कारण है?
आपको बता दें कि रियलमी कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी. रियलमी के फाउंडर स्काई ली पहले ओप्पो में ही काम करते थे. इसके बाद उन्होंने ओप्पो से रिजाइन कर रियलमी को एक अलग कंपनी के तौर पर बनाया. लेकिन रिलमी के साथ Oppo और Vivo स्मार्टफोन भी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की ही कंपनी है. अब लगातार बढ़ते खर्चे से बचाने और संसाधनों को एक साथ लाने के लिए रियलमी ने वापस ओप्पो के साथ जुड़ने का फैसला लिया है. रियलमी के जुड़ने पर वनप्लस समेत ओप्पो के दो सब-ब्रांड हो जाएंगे. ओप्पो की सब ब्रांड के तौर पर काम करने से ओप्पो और रियलमी दोनों ब्रांड्स का पैसा बचेगा. अब दोनों कंपनियां एक दूसरे के रीसोर्स का इस्तेमाल कर पाएंगी. 

क्या बंद हो जाएंगे रियलमी के स्मार्टफोन?
अगर आपको लग रहा कि इस इंटीग्रेशन के बाद मार्केट में रियलमी के स्मार्टफोन नहीं आएंगे, तो यह सही नहीं है. कोलाब्रेशन के बाद भी कंपनी मार्केट में अपने ही नाम से स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. लेकिन, रियलमी इसके बाद स्वतंत्र ब्रांड नहीं बल्कि ओप्पो की सब ब्रांड के तौर पर काम करेगी. हालांकि कंपनी के फोन, टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट रियलमी के नाम से ही मार्केट में बिकेंगे. 

रियलमी के फाउंडर देखेंगे इंटीग्रेशन का पूरा काम
दोनों कंपनियों में हुए इस इंटीग्रेशन के बाद रियलमी की आफ्टर सर्विस का पूरा काम ओप्पो देखेगी. वहीं रियलमी के फाउंडर स्काई ली को इस इंटीग्रेशन का पूरा काम देखने के लिए नियुक्त किया गया है. हालांकि, अभी तक इस डील की फाइनेंशियल टर्म्स का खुलासा नहीं हुआ है. 

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Realme Oppo Integrationrealme phonesoppo phones

