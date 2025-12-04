Realme Watch 5 Review: कैसी है 4 हजार वाली ये Smartwatch? जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां

Realme Watch 5 Review: अगर आप भी नई स्मार्टवॉच लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Realme अपनी नई स्मार्टवॉच Watch 5 को भारत में 4 दिसंबर को लॉन्च कर दी है. यह स्मार्टवॉच उन यूजर्स के लिए परफेक्ट स्मार्टवॉच है स्मार्ट फीचर्स के साथ बड़ी स्क्रीन, हेल्थ ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. रियलमी की इस कमाल की वॉच Realme Watch 5 को पूरी तरह से भारत में बनी Made in India वॉच है. इस वॉच को मैं पिछले 10 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं. पिछले 10 दिनों के एक्सपीरियंस के बाद मैं यह कह सकता हूं कि Realme Watch 5 एक बेहतरीन विकल्प है खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्टाइलिश और फीचर्स वाली वॉच खरीदना चाहते हैं. आइए जानते हैं Realme Watch 5 की फीचर्स और इसके परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से..

पूरी तरह से भारत में बनी इस Realme Watch 5 में यूजर्स को एक शानदार 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो डेलीयूज के उपयोग को आसान बनाता है. नोटिफिकेशन, समय, स्टेप्स और नींद का डेटा अब एक नजर में पढ़ना बड़े डिस्पले के कारण आसान होगा, चाहे आप ऑफिस जा रहे हों या कॉलेज के बीच में चल रहे हों अब आसानी से डेटा पढ़ सकते हैं. मेनू में स्क्रॉल करना और टाइल्स के बीच स्वाइप करना बहुत ही स्मूथ है जिससे यह फोन स्क्रीन जैसा महसूस होता है और बेसिक फिटनेस बैंड जैसा नहीं.

Realme का इस वॉच के जरिए फोकस भारत के नार्मल यूजर्स पर है न कि सिर्फ फिटनेस या प्रोफेशनल सेगमेंट पर. इसका डिजाइन आसान और पहनने में आरामदायक है जो फॉर्मल या कैज़ुअल कपड़ों के साथ भी मैच करता है. लाइट ब्लू, सन ऑरेंज, टाइटेनियम सिल्वर और टाइटेनियम ब्लैक जैसे चार रंगों में यह वॉच बहुत ही स्टाइलिश दिखती है. जो लोग पहले से Realme फोन या Realme Buds इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए Watch 5 जल्दी कनेक्ट हो जाती है और छोटे-छोटे काम जैसे नोटिफिकेशन चेक करना, कॉल देखना या हार्ट रेट और स्टेप्स मॉनिटर करना सीधे हाथ पर पाना आसान हो जाता है. वहीं दूसरे ब्रांड के फोन यूजर्स भी इसे बिना फोन बदलें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Realme Watch 5 का डिजाइन और फीचर

Realme Watch 5 का डिजाइन बहुत ही शानदार और आकर्षक है और यह पहनने में आरामदायक है. इस वॉच में IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, जिसका मतलब है कि आप इसे बिना किसी चिंता के बाहर और हल्की बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां तक फीचर्स का सवाल है इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए. NFC और HD BT कॉलिंग जैसी सुविधाएं आपके कामों को आसान बनाती हैं, वहीं इंडिपेंडेंट BT इंटरकॉम आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ कनेक्ट किए रखता है. वॉच में एक इंडिपेंडेंट GPS भी है जिससे आप अपनी रनिंग और दूसरी एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकते हैं.

बैटरी लाइफ

Realme Watch 5 के साथ कंपनी 20 दिनों की बैटरी लाइफ का दावा करती है. लेकिन अगर आप नार्मल यूज करते हैं तो यह बैटरी 15 से ज्यादा दिनों तक चल सकती है, वहीं अगर आप इस वॉच के स्मार्ट फीचर्स का यूज करते हैं तो 8-10 में आपको फिर से वॉच को चार्ज करना होगा.

वॉच में कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स और एक्सपोर्ट मोड्स भी शामिल हैं, जो आपकी सेहत का ख्याल रखने में मदद करते हैं. कुल मिलाकर, Realme Watch 5 एक बेहतरीन उत्पाद है जो आपको आवश्यक सभी सुविधाएँ और एक आकर्षक डिजाइन प्रदान करता है.

कीमत भी जान लीजिए

Realme Watch 5 को 4499 रुपये की कीमत में लॉन्च कर दिया गया है. इस वॉच को अगर आप भी अपना बनाना चाहते हैं तो आप इसे 10 दिसंबर 12 बजे से बुकिंग कर सकते हैं. इसकी बुकिंग आप realme.com और Flipkart पर कर सकते हैं. सेल के दौरान इस स्मार्टवॉच को 3999 रुपये में मिलेगी.

Realme Watch 5 के स्पेशल फीचर्स

realme Watch 5 को दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है, जैसे-

इंडिपेंडेंट GPS

कंपनी दावा करती है कि इस वॉच में GNSS सिस्टम के साथ इंडिपेंडेंट GPS है यानी अब सटीक रूट ट्रैकिंग के लिए फोन की जरूरत नहीं.

108 स्पोर्ट्स मोड

यूजर्स अपनी फिटनेस जर्नी के लिए 108 स्पोर्ट्स मोड्स, गाइडेड वर्कआउट और स्ट्रेचिंग टूल्स का एक्सेस पा सकते हैं.

हेल्थ मॉनिटरिंग

यह हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग समेत कई तरह के हेल्थ फीचर्स से लैस है.

IP68 रेटिंग

IP68 रेटिंग के साथ यह धूल और हल्की बारिश में भी खराब नहीं होगी.

HD ब्लूटूथ कॉलिंग और NFC

इसमें HD ब्लूटूथ कॉलिंग और NFC सुविधा भी मिलती है.

Realme Watch 5 की 5 खूबियां और 2 कमियां

5 खूबियां

1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिससे नोटिफिकेशन, समय, स्टेप्स और नींद का डेटा एक नजर में पढ़ना आसान बनाता है.

स्मार्ट वॉच के मेनू में स्क्रॉल करना और स्वाइप करना बहुत स्मूथ है जो इसे फोन स्क्रीन जैसा एक्सपीरियंस देता है.

वॉच में GPS सपोर्ट भी मौजूद है, जो कि मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम के साथ काम करता है.

HD ब्लूटूथ कॉलिंग, NFC और इंडिपेंडेंट BT इंटरकॉम जैसी सुविधाएं

108 स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शानदार एक्सपीरियंस देते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब 5 साल खराब नहीं होगा फिल्टर, Dyson ने मार्केट में उतारा कमाल का Purifier, कीमत..

2 कमियां भी जान लीजिए

इस वॉच को लेकर कंपनी दावा करती है कि 20 दिन की बैटरी लाइफ होगी. लेकिन स्मार्ट फीचर्स का यूज करने पर बैटरी लाइफ घटकर 8-10 दिनों तक रह जाती है.

यह वॉच Apple Watch Ultra से काफी मिलती-जुलती दिखती है जिसे कुछ यूजर्स एक निगेटिव प्वाइंट मान सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Warning: अगर Chrome में किए हैं ये काम तो तुरंत हटा दें! 40 लाख यूजर्स की हुई जासूसी