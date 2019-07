Realme X और Realme 3i भारतीय बाजार में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

नई दिल्ली: स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी (Realme) ने सोमवार को अपने दो मॉडल्स- Realme X (ब्रांड का पहला पॉपअप कैमरे वाला फोन) और Realme 3i लॉन्च किए. रियलमी एक्स का डिजाइन ग्राहकों को लेटेस्ट इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नॉलॉजी के साथ सबसे किफायती और फुल-व्यू अनुभव देने के लिए विकसित किया गया है. इसमें स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर और 3765 एमएएच की बैटरी है. इसमें 20 वॉट की वीओओसी 3.0 फ्लैश चार्ज टेक्नॉलॉजी है. साथ ही इसकी प्रीमियम खूबियों में सोनी आईएमएक्स586 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल सेंसर के साथ ड्युअल रियर कैमरा सेटअप तथा सोनी आईएमएक्स471 16 मेगापिक्सल के साथ फ्रंट कैमरा शामिल है.

- 4+128GB, ₹16,999

- 8+128GB, ₹19,999

Get yours in the special #HateToWait Sale at 8 PM, 18th July followed by the next sale at 12 PM on 24th July on @Flipkart

