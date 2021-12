अचानक बम की तरह फटा Realme का Smartphone, पीछे से निकली आग तो शख्स ने ऐसे निकाला गुस्सा

नई दिल्ली. हाल के महीनों में भारत में कई फोन ब्लास्ट हुए हैं, चाहे वह वनप्लस नॉर्ड 2 हो या पोको एम 3 जो इस महीने की शुरुआत में आग लग गई थी. अब, एक नया मामला सामने आया है जिसमें Realme XT में आग लग गई है. 91mobiles की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Realme XT अचानक चलते-चलते फट गया. इसी मॉडल के बारे में इसी तरह की घटना जून 2020 में हुई थी. ट्विटर यूजर संदीप कुंडू ने जले हुए Realme XT की तस्वीरें पोस्ट कीं, जो उनके दोस्त की हैं.

ट्विटर यूजर के मुताबिक, उनके दोस्त का रियलमी एक्सटी डिवाइस इस्तेमाल के दौरान ब्लास्ट हो गया. उनके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में पूरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा है. साइड पैनल पूरी तरह से जल गया है. डिस्प्ले में भी बर्न डैमेज बना हुआ है जो स्क्रीन पर पिक्सल ब्लीड से स्पष्ट है. देखने से ऐसा लगता है कि यह एक विस्फोट है जो बैटरी से हुआ है.

My friend's phone Realme XT blast in the evening today....@MadhavSheth1 please do something pic.twitter.com/CrCnaOKnIK

— Sandip Kundu (@SandipK75709658) December 28, 2021