अब 2-3 दिन तक चलेगा Smartphone! आ रहा है रियलमी का सबसे तगड़ी बैटरी वाला फोन, लीक में सामने आई Photo

Realme पिछले कुछ समय से बेहद बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स को लेकर लगातार चर्चा में है. कंपनी ने पहले ही 15,000 mAh तक की बैटरी वाले फोन को टीज किया है और 10,000 mAh या उससे ज्यादा बैटरी वाले डिवाइस पर भी इशारे दिए हैं. सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, बल्कि Realme ने कंज्यूमर-ग्रेड मार्केट में भी बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च किए हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro है, जिसे 7,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ पेश किया गया था. अब इसी कड़ी में Realme का पहला 10,000 mAh बैटरी वाला फोन जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है.

नए लीक में क्या सामने आया

ताजा लीक के मुताबिक, Realme का 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन फिर से चर्चा में आ गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक रूसी टेक ब्लॉग ने इस फोन की एक तस्वीर शेयर की है. लीक हुई इमेज में एक Realme फोन दिख रहा है, जिसका मॉडल नंबर RMX5107 बताया जा रहा है. इस फोन में Realme UI 7.0 देखने को मिला है, जो कंपनी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंटरफेस की ओर इशारा करता है. इसके अलावा, लीक में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का भी जिक्र है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि यही इसका एकमात्र वेरिएंट हो.

10,000 mAh बैटरी क्यों है खास

अगर यह लीक सही साबित होता है, तो Realme का यह फोन बैटरी के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकता है. 10,000 mAh की बैटरी का मतलब है कि यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. खासकर ऐसे यूजर्स के लिए यह फोन फायदेमंद हो सकता है, जो गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करते हैं. बड़ी बैटरी के साथ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि Realme चार्जिंग स्पीड और फोन के वजन को कैसे बैलेंस करता है.

सर्टिफिकेशन और ऑडियो सपोर्ट की जानकारी

लीक में यह भी कहा गया है कि यह अनाउंस न हुआ Realme फोन फिलहाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है और रूसी मार्केट में इसे सर्टिफाई किया जा रहा है. इसके साथ ही, सोर्स के मुताबिक फोन में हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट भी दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि यह डिवाइस सिर्फ बैटरी ही नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में भी मजबूत हो सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस फोन के नाम या लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

भारत में लॉन्च होगा या नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Realme का यह 10,000 mAh बैटरी वाला फोन भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं. फिलहाल इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. Realme अक्सर पहले चुनिंदा बाजारों में अपने नए प्रयोग पेश करता है और फिर बाद में भारत जैसे बड़े मार्केट में उतारता है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर फोन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो यह भारत में भी दस्तक दे सकता है.

Realme 16 Pro सीरीज के बीच आया लीक

यह लीक ऐसे समय पर सामने आया है, जब Realme भारत में अपनी अगली बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि Realme 16 Pro सीरीज को भारत में 6 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज के फोन के डिजाइन, कैमरा और अन्य फीचर्स को लेकर कई जानकारियां पहले ही सामने आ चुकी हैं. बताया गया है कि इनमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, पावरफुल चिपसेट और 7,000 mAh की बैटरी दी जा सकती है. ऐसे में 10,000 mAh बैटरी वाले फोन का लीक Realme की भविष्य की रणनीति की झलक देता है.

आगे क्या उम्मीद करें

कुल मिलाकर, Realme का यह कथित 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो बैटरी बैकअप को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, जब तक कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन सभी जानकारियों को लीक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.