Advertisement
trendingNow13058099
Hindi Newsटेकअब 2-3 दिन तक चलेगा Smartphone! आ रहा है रियलमी का सबसे तगड़ी बैटरी वाला फोन, लीक में सामने आई Photo

अब 2-3 दिन तक चलेगा Smartphone! आ रहा है रियलमी का सबसे तगड़ी बैटरी वाला फोन, लीक में सामने आई Photo

लीक के मुताबिक, Realme का 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन फिर से चर्चा में आ गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक रूसी टेक ब्लॉग ने इस फोन की एक तस्वीर शेयर की है. लीक हुई इमेज में एक Realme फोन दिख रहा है, जिसका मॉडल नंबर RMX5107 बताया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब 2-3 दिन तक चलेगा Smartphone! आ रहा है रियलमी का सबसे तगड़ी बैटरी वाला फोन, लीक में सामने आई Photo

Realme पिछले कुछ समय से बेहद बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स को लेकर लगातार चर्चा में है. कंपनी ने पहले ही 15,000 mAh तक की बैटरी वाले फोन को टीज किया है और 10,000 mAh या उससे ज्यादा बैटरी वाले डिवाइस पर भी इशारे दिए हैं. सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, बल्कि Realme ने कंज्यूमर-ग्रेड मार्केट में भी बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च किए हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro है, जिसे 7,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ पेश किया गया था. अब इसी कड़ी में Realme का पहला 10,000 mAh बैटरी वाला फोन जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है.

नए लीक में क्या सामने आया
ताजा लीक के मुताबिक, Realme का 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन फिर से चर्चा में आ गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक रूसी टेक ब्लॉग ने इस फोन की एक तस्वीर शेयर की है. लीक हुई इमेज में एक Realme फोन दिख रहा है, जिसका मॉडल नंबर RMX5107 बताया जा रहा है. इस फोन में Realme UI 7.0 देखने को मिला है, जो कंपनी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंटरफेस की ओर इशारा करता है. इसके अलावा, लीक में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का भी जिक्र है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि यही इसका एकमात्र वेरिएंट हो.

10,000 mAh बैटरी क्यों है खास
अगर यह लीक सही साबित होता है, तो Realme का यह फोन बैटरी के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकता है. 10,000 mAh की बैटरी का मतलब है कि यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. खासकर ऐसे यूजर्स के लिए यह फोन फायदेमंद हो सकता है, जो गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करते हैं. बड़ी बैटरी के साथ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि Realme चार्जिंग स्पीड और फोन के वजन को कैसे बैलेंस करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्टिफिकेशन और ऑडियो सपोर्ट की जानकारी
लीक में यह भी कहा गया है कि यह अनाउंस न हुआ Realme फोन फिलहाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है और रूसी मार्केट में इसे सर्टिफाई किया जा रहा है. इसके साथ ही, सोर्स के मुताबिक फोन में हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट भी दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि यह डिवाइस सिर्फ बैटरी ही नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में भी मजबूत हो सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस फोन के नाम या लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

भारत में लॉन्च होगा या नहीं?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Realme का यह 10,000 mAh बैटरी वाला फोन भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं. फिलहाल इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. Realme अक्सर पहले चुनिंदा बाजारों में अपने नए प्रयोग पेश करता है और फिर बाद में भारत जैसे बड़े मार्केट में उतारता है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर फोन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो यह भारत में भी दस्तक दे सकता है.

Realme 16 Pro सीरीज के बीच आया लीक
यह लीक ऐसे समय पर सामने आया है, जब Realme भारत में अपनी अगली बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि Realme 16 Pro सीरीज को भारत में 6 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज के फोन के डिजाइन, कैमरा और अन्य फीचर्स को लेकर कई जानकारियां पहले ही सामने आ चुकी हैं. बताया गया है कि इनमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, पावरफुल चिपसेट और 7,000 mAh की बैटरी दी जा सकती है. ऐसे में 10,000 mAh बैटरी वाले फोन का लीक Realme की भविष्य की रणनीति की झलक देता है.

आगे क्या उम्मीद करें
कुल मिलाकर, Realme का यह कथित 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो बैटरी बैकअप को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, जब तक कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन सभी जानकारियों को लीक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

realme10000mAh battery phoneRealme phone leak

Trending news

नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला