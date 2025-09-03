मोबाइल कंपनी फिर दे सकती हैं यूजर्स को झटका! रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानें कब और कितने की पड़ेगी मार
Hindi Newsटेक

मोबाइल कंपनी फिर दे सकती हैं यूजर्स को झटका! रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानें कब और कितने की पड़ेगी मार

मोबाइल कंपनियां एक बार फिर से अपने यूजर्स को झटका देने वाली है. बताया जा रहा है कि रिचार्ज प्लान जल्द ही महंगे होने वाले हैं. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:49 PM IST
रिलायंस जियो अगले साल शेयर बाजार में अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है. लेकिन उससे पहले कंपनी अपने यूजर्स को थोड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जियो अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर सकती है. अभी जियो के प्लान्स एयरटेल के मुकाबले काफी सस्ते हैं और यही वजह है कि जियो को हर यूजर से कम कमाई होती है, जिसे ARPU यानी प्रति यूजर औसत आय कहा जाता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

recharge planJio

