मोबाइल कंपनी फिर दे सकती हैं यूजर्स को झटका! रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानें कब और कितने की पड़ेगी मार

रिलायंस जियो अगले साल शेयर बाजार में अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है. लेकिन उससे पहले कंपनी अपने यूजर्स को थोड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जियो अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर सकती है. अभी जियो के प्लान्स एयरटेल के मुकाबले काफी सस्ते हैं और यही वजह है कि जियो को हर यूजर से कम कमाई होती है, जिसे ARPU यानी प्रति यूजर औसत आय कहा जाता है.

