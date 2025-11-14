भूल गए अपना Wi-Fi Password? 2 मिनट में आपका वापस मिलेगा पासवर्ड, जानें सबसे आसान तरीके

Recover Wifi Password: आज की कनेक्टेड दुनिया में Wi-Fi एक जरूरत बन चुका है, लेकिन लंबे और उलझे हुए पासवर्ड याद रखना लगभग नामुमकिन है. अगर आप भी अपना Wi-Fi पासवर्ड भूल चुके हैं और कोई नया डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं या दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो घबराएं नहीं. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सिस्टम आपके पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखते हैं और आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं.

Wi-Fi पासवर्ड कैसे खोजें?

1. Windows कंप्यूटर पर

नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाकर अपने Wi-Fi नेटवर्क के नाम पर क्लिक करें. Wireless Properties में सिक्योरिटी टैब पर जाएं और Show characters पर टिक करके पासवर्ड देखें.

एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कमांड प्रॉम्प्ट खोलें. पहले netsh wlan show profiles टाइप करें. इसके बाद netsh wlan show profile name="NETWORK_NAME" key=clear यानी कि NETWORK_NAME की जगह अपने नेटवर्क का नाम टाइप करें. Key Content में आपका पासवर्ड दिख जाएगा.

2. Mac कंप्यूटर पर

Macs पासवर्ड को Keychain Access (found under Applications> Utilities) में सेव करते हैं. यहां Wi-Fi नेटवर्क का नाम सर्च करें, उस पर डबल-क्लिक करें और Show password पर चेक करके अपने Mac का एडमिन पासवर्ड डालें.

3. Android फोन पर

नए Android वर्जन सीधे पासवर्ड नहीं दिखाते, लेकिन आप इसे QR कोड से शेयर कर सकते हैं. इसके लिए Settings> Network & Internet> Internet पर जाएं. इसके बाद अपने Wi-Fi नेटवर्क के नाम पर टैप करें, फिर Share पर क्लिक करें. स्क्रीन पर QR कोड दिखेगा, जिसके नीचे आपका पासवर्ड भी लिखा होगा.

4. iPhone या iPad पर

इसके लिए Setting > Wi-Fi पर जाएं. अपने कनेक्टेड नेटवर्क के आगे दिए गए इन्फो (i) आइकॉन पर टैप करें. इसके बाद Password पर टैप करें और इसे देखने के लिए Face ID या Touch ID से कंफर्म करें.

Wi-Fi पासवर्ड मैनेज करने के लिए खास टिप्स

हमेशा पासवर्ड मैनेजर जैसे कि Google Password Manager या iCloud Keychain का इस्तेमाल करें. अपने राउटर की डिटेल और पासवर्ड को सुरक्षित जगह पर बैकअप करके रखें. नेटवर्क को हमेशा सही नाम दें और समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें.