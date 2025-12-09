Reddit Down: रेडिट अचानक हुआ क्रैश! दुनिया भर में मचा हड़कंप, सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब

दुनिया के सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स में से एक Reddit अचानक क्रैश हो गया, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया. DownDetector की रिपोर्ट के मुताबिक Reddit पूरी दुनिया में डाउन है, और हजारों यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाकर अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं. कई लोग Reddit न खुलने के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ यह पूछते नजर आए कि आखिर ये प्लेटफॉर्म काम क्यों नहीं कर रहा. जैसे-जैसे शिकायतें बढ़ती गईं, वैसे-वैसे यूजर्स की चिंता भी बढ़ती गई.

X पर मीम्स की बारिश, यूजर्स ने किया मजाक में तब्दील

हालांकि हर किसी के लिए यह तकनीकी गड़बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है, लेकिन इंटरनेट यूजर्स मीम बनाने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते. X पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कहीं लोग सवाल कर रहे हैं कि “क्या Reddit सच में डाउन है?”, तो कुछ मजाक में लिख रहे हैं कि “जब भी मुझे Reddit किसी जरूरी काम के लिए चाहिए, तभी ये बंद हो जाता है.” इन मीम्स ने आउटेज की खबर को एक मजेदार मोड़ दे दिया है, लेकिन जाहिर है कि असल परेशानी अब भी कायम है.

is reddit down…i need important questions answered omggg pic.twitter.com/to98uyp4e3 — xio (@physneurose) December 9, 2025

Just when I started using Reddit, the website is down. I swear — uriel (@eryndor_0) December 9, 2025

दिसंबर में बार-बार बड़े आउटेज, यूजर्स परेशान

इस महीने यह दूसरा बड़ा टेक आउटेज है जिसने दुनिया भर के यूजर्स को प्रभावित किया है. कुछ दिन पहले ही Cloudflare सर्वर डाउन होने की वजह से इंटरनेट पर भारी असर पड़ा था. और अब Reddit ने भी काम करना बंद कर दिया है. DownDetector के मुताबिक अब तक 19,400 से ज्यादा यूजर्स Reddit न चलने की शिकायत कर चुके हैं. इस वजह से यह साफ है कि समस्या काफी बड़ी है और इसका असर ग्लोबल स्तर पर देखने को मिल रहा है.

कहां पर सबसे ज्यादा असर? वेबसाइट, सर्वर और ऐप सभी प्रभावित

DownDetector द्वारा जारी डेटा बताता है कि लगभग 73 प्रतिशत यूजर्स Reddit की वेबसाइट पर कंटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. लगभग 21 प्रतिशत लोगों को सर्वर कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, जबकि बाकी 6 प्रतिशत यूजर्स Reddit ऐप में लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं. इससे यह साफ है कि समस्या सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि Reddit के विभिन्न सिस्टम्स पर एक साथ देखने को मिल रही है.

पहले भी Reddit झेल चुका है बड़ा आउटेज

यह पहला मौका नहीं है जब Reddit इतने बड़े आउटेज का शिकार बना है. इसी साल 15 नवंबर को भी Reddit काफी समय तक डाउन रहा था, जिसमें हजारों यूजर्स प्रभावित हुए थे. लगातार हो रही इन समस्याओं की वजह से यूजर्स की नाराज़गी बढ़ती जा रही है. X और DownDetector जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अपडेट और रिएक्शंस शेयर किए जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों की निराशा चरम पर है.

यूजर्स की प्रतिक्रिया और आगे की उम्मीदें

Reddit के बार-बार डाउन होने से यूजर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ेगा. कई लोगों ने Reddit से इस आउटेज की असली वजह और सुधार की समयसीमा बताने की मांग की है. फिलहाल Reddit की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें यह दर्शाती हैं कि यह सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं है. यूजर्स उम्मीद कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जल्द ही सामान्य रूप से काम करने लगेगा.