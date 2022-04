चोरी-छिपे सेल के लिए उपलब्ध हुआ Redmi का चकाचक Smartphone, कम दाम में ऐसे ले जाएं घर

Redmi 10 Power Available for Sale in India: चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) की सब-ब्रांड रेडमी (Redmi) ने हाल ही में भारत में एक नया स्मार्टफोन, Redmi 10A लॉन्च किया है. उस स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने Redmi 10 Power नाम का भी एक फोन लॉन्च किया था लेकिन यह नहीं बताया था कि इस फोन को कब खरीदा जा सकेगा. आपको बता दें कि इस कम कीमत वाले स्मार्टफोन को ब्रांड ने चोरी-छिपे सेल के लिए उपलब्ध कर दिया है..

सेल के लिए उपलब्ध हुआ Redmi 10 Power

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाओमी ने अपने सब-ब्रांड रेडमी (Redmi) के नए स्मार्टफोन, Redmi 10 Power को सेल के लिए भारत में उपलब्ध कर दिया है. Redmi 10 Power को आप अमेजन (Amazon), एमआई (Mi) के आशिकारिक स्टोर्स और रीटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन स्पोर्टी ऑरेंज और पावर ब्लैक, दो रंगों में उपलब्ध है.

Redmi 10 Power को कम दाम में ऐसे लाएं घर

Redmi 10 Power को स्मार्टफोन ब्रांड ने 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत भारत में 14,999 रुपये है. इसमें आपको वैसे टो कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है लेकिन इसे अगर आप अमेजन (Amazon) या एमआई (Mi) के आधिकारिक स्टोर्स से खरीद सकते हैं तो आपको एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाने का भी मौका मिलेगा.

Redmi 10 Power के फीचर्स

आइए रेडमी (Redmi) के इस नए स्मार्टफोन, Redmi 10 Power के फीचर्स की बात करते हैं. स्नैपड्रैगन 680 SoC चिपसेट पर काम करने वाले इस स्मार्टफोन में आपको 8GB तक RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ माइक्रो एसडी कार्ड से स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाने की सुविधा भी मिलेगी. डिस्प्ले की बात करें तो Redmi 10 Power 6.7-इंच के आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, एचडी+ रेसोल्यूशन, 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो, गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है.

Redmi 10 Power में आपको 6000mAh की बैटरी, 10W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जिंग सपोर्ट और 18W की चार्जिंग ब्रिक मिलेगी. इसमें आपको 50MP के मेन सेन्सर के साथ 2MP का पोर्ट्रेट सेन्सर यानी डुअल रीयर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें आपको 5MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जा रहा है. 3.5mm का हेडफोन जैक, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई जैसे कई सारे फीचर्स से लैस है Redmi 10 Power.