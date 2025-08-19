Redmi का नया धांसू 5G फोन! 7000mAh की बैटरी संग मिलेंगे दमदार फीचर्स, कीमत हैरान कर देगी

Redmi 15 5G: रेडमी आज ही 19 अगस्त को भारत में अपना दमदार Redmi 15 5G फोन लॉन्च करने जा रही है. स्मार्टफोन की ग्रैंड एंटरी से पहले ही कंपनी ने इसकी बैटरी, डिजाइन और खास फीचर्स का एलान कर दिया था. यह फोन तीन कलर ऑप्शन सैंडी पर्पल, फ्रॉस्टेड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक में पेश किया जाएगा. साथ ही Gemini इंटीग्रेशन और Circle to Search जैसे फीचर्स मिलने की भी संभावना है. Redmi 15 5G की कीमत 20 हजार रुपये से कम की हो सकती है. आिए जानें डिटेल में...

Redmi 15 5G फोन के स्पेसिफिकेशन्स

स्मार्टफोन में 6.9 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है. इसके अलावा TUV रीनलैंड लो ब्लू लाइट, सर्कैडियन फ्रेंडली और फ्लिकर फ्री फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं. रेडमी के इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s जेनरेशन 3 का चिपसेट मिल सकता है. इसके साथ ही 16GB तक का रैम एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है.

इसमें बेहतरीन फोटो के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा के साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया जा सकता है. स्मार्टफोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा शामिल हो सकता है. इसके अलावा डिवाइस में AI फीचर्स भी देखने मिल सकते हैं, जिनमें AI इरेज, क्लासिक फिल्म फिलटर और AI स्काई जैसे कई शानदार फीचर्स मिल सकते हैं.

Redmi 15 5G की बैटरी और चार्जिंग

रेडमी के इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी मिल सकती है जिससे 33W वायर्ड चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, फोन को 23.5 घंटे Youtube, 55.6 घंटे Spotify स्ट्रीमिंग और 17.5 घंटे Instagram Reels देखने में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा डिवाइस में डॉल्बी ऑडियो और डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 सर्टिफिकेशन दिए जा सकते हैं.