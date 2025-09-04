Redmi 15 5G Review: क्या 7,000mAh बैटरी वाला ये फोन 2025 का सबसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन है?
Redmi 15 5G Review: क्या 7,000mAh बैटरी वाला ये फोन 2025 का सबसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन है?

Redmi 15 5G review In Hindi: यह फोन किफायती दाम में कई दमदार फीचर्स लाता है जैसे 6.9-इंच 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, HyperOS (Android 15 बेस्ड), और सबसे खास 7,000mAh बैटरी. लेकिन क्या ये सब फीचर्स मिलकर इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन बनाते हैं? चलिए जानते हैं इसका पूरा रिव्यू....

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:36 PM IST
Redmi 15 5G Review: क्या 7,000mAh बैटरी वाला ये फोन 2025 का सबसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन है?

Redmi 15 5G review: 2025 का बजट स्मार्टफोन सेगमेंट बेहद कॉम्पिटिटिव है और इसी रेस में Redmi ने अपना नया फोन Redmi 15 5G लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में उतारा है. (6GB/128GB – ₹14,999, 8GB/128GB – ₹15,999 और 8GB/256GB – ₹16,999) यह फोन किफायती दाम में कई दमदार फीचर्स लाता है जैसे 6.9-इंच 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, HyperOS (Android 15 बेस्ड), और सबसे खास 7,000mAh बैटरी. लेकिन क्या ये सब फीचर्स मिलकर इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन बनाते हैं? चलिए जानते हैं इसका पूरा रिव्यू....

डिजाइन: सादा लेकिन प्रीमियम लुक
Redmi 15 5G का डिजाइन पहली नजर में सिंपल लगता है, लेकिन हाथ में पकड़ने पर यह फोन अपनी कीमत से ज्यादा प्रीमियम अहसास देता है. Frosted White वेरिएंट का मार्बल जैसा फिनिश न केवल खूबसूरत दिखता है बल्कि फिंगरप्रिंट्स और स्मज को भी रोकता है. फोन का बैक और साइड्स प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन क्वालिटी मजबूत और भरोसेमंद है. कैमरा मॉड्यूल मेटैलिक फिनिश के साथ बैलेंस्ड डिजाइन देता है. फ्रंट पर पंच-होल डिस्प्ले मौजूद है, हालांकि बेज़ल्स थोड़े मोटे हैं, लेकिन बड़े स्क्रीन साइज़ की वजह से यह कमी ज्यादा खटकती नहीं.

डिस्प्ले: स्मूद पर धूप में कमजोर
इस फोन में 6.9-इंच का फुल एचडी+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रॉलिंग और गेमिंग दोनों ही काफी स्मूद महसूस होते हैं. कलर्स पंची और टेक्स्ट शार्प दिखता है, जिससे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग का अनुभव अच्छा रहता है. लेकिन फोन का आउटडोर परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर साबित होता है. 850 निट्स पीक ब्राइटनेस तेज धूप में स्क्रीन देखने के लिए पर्याप्त नहीं है और आपको बार-बार डिस्प्ले को शील्ड करना पड़ता है. इस प्राइस रेंज में AMOLED डिस्प्ले वाले फोन आने लगे हैं, जिससे Redmi 15 5G थोड़ी पीछे छूट जाता है.

कैमरा: सिर्फ औसत परफॉर्मेंस
Redmi 15 5G में 50MP प्राइमरी कैमरा और एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा है. दिन के उजाले में खींची गई तस्वीरें डिटेल्ड और सही कलर्स देती हैं. लेकिन लो-लाइट में कैमरा का परफॉर्मेंस कमजोर है. शैडो डिटेल्स को खा जाती हैं और नाइट मोड भी सीमित सुधार करता है. सेल्फी कैमरा वीडियो कॉल और कैजुअल फोटो के लिए ठीक है, लेकिन स्किन टोन हमेशा नैचुरल नहीं लगते. वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 1080p 30fps पर होती है और स्टेबलाइजेशन भी बेसिक स्तर का है. यानी कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है.

परफॉर्मेंस: डेली टास्क्स के लिए भरोसेमंद
फोन में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. डेली टास्क जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वेब ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग बिना किसी दिक्कत के चलते हैं. ऐप्स जल्दी खुलते हैं और इंटरफेस स्मूद लगता है. कैजुअल गेमिंग भी आसानी से हो जाती है, लेकिन BGMI और Call of Duty जैसे हेवी गेम्स में फ्रेम ड्रॉप्स दिखाई देते हैं. अच्छी बात यह है कि फोन ज्यादा गरम नहीं होता और थर्मल मैनेजमेंट शानदार है.

सॉफ्टवेयर: HyperOS के साथ AI इंटीग्रेशन
Redmi 15 5G नया HyperOS लेकर आता है, जो Android 15 पर आधारित है. कंपनी ने दो बड़े Android अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है. HyperOS काफी स्मूद और कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स से भरा हुआ है. Google Gemini AI इसमें पहले से इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स को एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. हालांकि, फोन में प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स और कभी-कभार आने वाले ऐड्स अनुभव को थोड़ा कम कर देते हैं. इन्हें हटाया या डिसेबल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में यह परेशानी जरूर पैदा करते हैं.

बैटरी: फोन की सबसे बड़ी ताकत
Redmi 15 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh बैटरी है. हेवी यूज़ में भी यह बैटरी आसानी से डेढ़ से दो दिन निकाल देती है. हल्के यूजर्स के लिए यह दो दिन से ज्यादा तक चल सकती है. चार्जिंग 33W है, जो 0 से 100 प्रतिशत बैटरी को लगभग 90 मिनट में चार्ज कर देती है. हालांकि, इस प्राइस सेगमेंट में अब 67W या उससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाले फोन मौजूद हैं. दिलचस्प फीचर है 18W रिवर्स चार्जिंग, जिससे यह फोन पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

वर्डिक्ट: किसके लिए है सही?
Redmi 15 5G उन यूजर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है, जिन्हें चाहिए लंबी बैटरी लाइफ, बड़ा डिस्प्ले और डेली टास्क्स के लिए स्मूद परफॉर्मेंस. लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी बेहतर कैमरा क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग और आउटडोर में ब्राइट डिस्प्ले है, तो आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए. कुल मिलाकर, Redmi 15 5G “सेफ चॉइस” है. यह कोई नया गेम-चेंजर नहीं है, लेकिन अपने काम को भरोसे के साथ करता है.

