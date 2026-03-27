गीली स्क्रीन पर भी चलेगा फोन... Redmi 15A 5G भारत में हुआ लॉन्च; 6.9-इंच डिस्प्ले और दमदार बैटरी देख फैन्स खुश! कीमत...

Redmi 15A 5G Price in India: अगर आप भी कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाले स्मार्टफोन की खरीदना चाहते हैं तो Xiaomi ने आपकी तलाश को खत्म कर दिया है. बजट स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचाते हुए Xiaomi ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है. Xiaomi ने अपनी लोकप्रिय A सीरीज का विस्तार करते हुए नया Redmi 15A 5G भारत में लॉन्च कर दिया है. The Real Hero टैगलाइन के साथ पेश किया गया यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए एक परफेक्ट है जो कम दाम में 5G कनेक्टिविटी के साथ लंबी बैटरी की तलाश में हैं.

Xiaomi के इस नई सीरीज के फोन की सबसे खास बात है इसकी लंबी और दमदार बैटरी. इस फोन में आपको 6300mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कंपनी के दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर दो दिन का बैकअप दे सकती है. सिर्फ यही नहीं यह डिवाइस Android 16 पर आधारित HyperOS 3.0 और 6.9-इंच के 120Hz डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है जो इसे ₹15,000 से कम के सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है.

अब जानिए कितनी है कीमत

Xiaomi ने अपनी नई सीरीज को भारत में 3 नए वेरिएंट्स के साथ पेश किया है-

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Redmi 15A 5G (4GB + 64GB) की कीमत ₹12,999 है.

Redmi 15A 5G (4GB + 128GB) की कीमत ₹14,499 है.

Redmi 15A 5G (6GB + 128GB) की कीमत ₹16,499 है.

अगर आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप 3 अप्रैल, 2026 से Flipkart, mi.com और शाओमी के ऑफिशियल स्टोर से खरीद सकते हैं.

Redmi 15A 5G के स्पेसिफिकेशन

Redmi 15A 5G में आपको 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें Wet Touch Technology 2.0 दी गई है जिससे स्क्रीन गीली होने पर भी आसानी से काम करती है.

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बात करें परफॉर्मेंस की तो इस फोन में अनाम ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो डुअल-बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आता है. कंपनी ने इस फोन में फोटोग्राफी के लिए पीछे 32MP AI डुअल रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है. यह फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 पर आधारित HyperOS 3.0 पर चलता है. कंपनी ने इसके साथ 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा किया है.

Redmi के इस फोन में 6300mAh की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट मिलता है. माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए इस फोन की स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

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