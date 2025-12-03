Redmi ने लॉन्च किया 13 हजार से सस्ता Smartphone, मिलती है 6000mAh की तगड़ी बैटरी और गजब डिजाइन

Oppo के नए बजट फोन के अगले ही दिन Redmi ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Redmi 15C लॉन्च कर दिया है. यह फोन Redmi 14C का अपग्रेड है और कंपनी दावा कर रही है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ देगा. MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट के साथ आने वाला यह फोन 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरा और बड़ी 6000mAh बैटरी जैसी खूबियों के साथ आता है. इस कीमत में 5G सपोर्ट के साथ इतने फीचर्स मिलना इसे काफी आकर्षक बनाता है.

कीमत और उपलब्धता: सिर्फ ₹12,499 से शुरू

Redmi 15C तीन रंगों- Dusk Purple, Moonlight Blue और Midnight Black- में उपलब्ध है. इसके तीन मॉडल लॉन्च हुए हैं जिनमें 4GB, 6GB और 8GB RAM विकल्प शामिल हैं. बेस वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है, जबकि टॉप मॉडल 15,499 रुपये में मिलता है. फोन की बिक्री 11 दिसंबर से mi.com, Amazon और अधिकृत Xiaomi स्टोर्स पर शुरू होगी. बजट सेगमेंट में 5G का यह नया विकल्प निश्चित ही मोबाइल मार्केट में हलचल पैदा करेगा.

डिज़ाइन और डिस्प्ले: बड़ा 6.9-इंच स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट

Redmi 15C का डिज़ाइन काफी सिंपल लेकिन मजबूत है. 6.9-इंच का बड़ा Dot Drop डिस्प्ले इसे वीडियो देखने और गेम खेलने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी बनाता है. HD+ रेज़ॉल्यूशन के बावजूद 120Hz रिफ्रेश रेट इसे स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल अनुभव देता है. इसकी ब्राइटनेस 810 nits तक पहुंचती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free और Circadian Friendly जैसे सर्टिफिकेशन इसे लंबे समय तक आंखों के लिए सुरक्षित बनाते हैं.

परफॉर्मेंस: Dimensity 6300 चिपसेट के साथ स्मूद 5G एक्सपीरियंस

फोन में MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट दिया गया है जो 6nm प्रोसेस पर आधारित है. यह चिपसेट रोज़मर्रा के कामों में तेज़ परफॉर्मेंस देता है और मल्टीटास्किंग में भी अच्छा है. 8GB RAM वाले मॉडल में RAM विस्तार फीचर मिल जाता है, जिससे इसे 16GB तक बढ़ाया जा सकता है. UFS 2.2 स्टोरेज ऐप ओपनिंग और डेटा ट्रांसफर को तेज बनाता है. फोन में एक साथ दो SIM और एक microSD कार्ड लगाने की सुविधा है, जिससे स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरा: 50MP मुख्य कैमरा और शानदार नाइट मोड

Redmi 15C में 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है जिसमें f/1.8 अपर्चर और 5P लेंस लगा है. इसके साथ एक सहायक कैमरा भी दिया गया है जो डेप्थ और बैकग्राउंड इफेक्ट को बेहतर बनाता है. कैमरा ऐप में HDR, filmCamera मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और टाइम-लैप्स जैसे कई विकल्प दिए गए हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक की जा सकती है. फ्रंट में 8MP का कैमरा है जिसमें सॉफ्ट-लाइट रिंग, HDR मोड और नाइट मोड के विकल्प भी शामिल हैं. यह खासकर सोशल मीडिया फोटो पसंद करने वाले यूज़र्स के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है.

बैटरी और चार्जिंग: 6000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जर

Redmi 15C में 6000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आराम से चल जाती है. इसके साथ बॉक्स में ही 33W फास्ट चार्जर मिलता है. बड़ी बैटरी के बावजूद फोन बहुत भारी महसूस नहीं होता और 10W रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लंबे समय तक फोन चलाने वाले यूज़र्स के लिए यह बड़ी बैटरी काफी उपयोगी साबित होती है.

कनेक्टिविटी, नेटवर्क और अन्य फीचर्स

फोन 5G SA और NSA दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करता है और इसके कई 5G बैंड इसे फ्यूचर-प्रूफ बनाते हैं. इसमें Bluetooth 5.4, डुअल-बैंड Wi-Fi, GPS, ग्लोनास, बेइदौ और गैलीलियो जैसे नेविगेशन सिस्टम दिए गए हैं. IP64 रेटिंग के साथ यह डस्ट और वॉटर स्प्लैश से सुरक्षित है. HyperOS 2 के साथ Android 15 पर चलने वाला यह फोन 2 साल के OS और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो और Hi-Res Audio सपोर्ट इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली बना देते हैं.