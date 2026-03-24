Redmi 15C 5G Review: सस्ता या सबसे अच्छा? क्या ये है बजट सेगमेंट का नया 'किलर'? खरीदने से पहले ये 5 बातें जान लीजिए!

Redmi 15C 5G Review: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में इन दिनों सस्ता और टिकाऊ स्मार्टफोन की मांग बढ़ गई है. लगभग ज्यादातर कंपनियां बजट सेगमेंट में अपना स्मार्टफोन लाती भी हैं. लेकिन जब भी बात बजट सेगमेंट की बात आती है तो Xiaomi का नाम सबसे ऊपर आता है और हाल ही में कंपनी के सब-ब्रांड Redmi ने अपना नया दमदार और कम कीमत में आने वाला स्मार्टफोन Redmi 15C 5G मार्केट में उतार दिया है.

Redmi का स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जो 12 से 15 हजार रुपये खर्च करके एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो न सिर्फ दिखने में प्रीमियम लगे, बल्कि परफॉर्मेंस में भी किसी फ्लैगशिप से कम न हो. लेकिन लोगों के मन में Redmi के इस फोन को लेकर सवाल यही है कि क्या यह फोन वाकई उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर चमक-धमक के पीछे कुछ कमियां भी छिपी हैं? आइए आज Redmi 15C 5G के रिव्यू में इस फोन की कमियां और खूबियां जानते हैं.

डिजाइन

Redmi 15C 5G को हाथ में लेते ही सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचेगी वह है इसका शानदार लुक. इस फोन का लुक न सिर्फ यूनिक है बल्कि फोन को एक महंगी डिवाइस वाला लुक देता है. इसका फ्लोटिंग क्रेटर कैमरा डिजाइन और स्लिम बॉडी इसे पकड़ने में बहुत ही आरामदायक बनाती है. साथ ही इस फोन के साथ IP64 रेटिंग आती है जो इसे धूल और पानी की हल्की बौछारों से बचाती है, इस बजट में यह फीचर मिलना बड़ी बात है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्प्ले

Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का बड़ा HD प्लस डिस्प्ले मिलता है. 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट ब्राउजिंग और स्क्रॉलिंग को बहुत ही स्मूथ बनाता है. चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देखें या OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज, इसका बड़ा डिस्प्ले आपके मजे को कम नहीं करेगा. हालांकि रेजोल्यूशन सिर्फ HD प्लस है लेकिन कलर रिप्रोडक्शन और ब्राइटनेस इसे धूप में भी इस्तेमाल करने लायक बनाती है.

कैसा है परफॉर्मेंस

बात करें इस पोन के परफॉर्मेंस की तो इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है. 6nm प्रोसेस पर बना यह चिपसेट न सिर्फ पावरफुल है बल्कि बैटरी को भी बचाता है. इस पर मल्टीटास्किंग और हल्के-फुल्के गेम्स खेलने पर फोन पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है. HyperOS 2 पर आधारित यह फोन लेटेस्ट Android 15 के साथ आता है जो यूजर इंटरफेस को काफी मॉडर्न और फास्ट बनाता है. 8GB तक की रैम और वर्चुअल रैम एक्सपेंशन इस फोन को और भी पॉवरफुल बनाता है.

कैमरा

अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो इसमें आपको 50MP का AI डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. दिन की रोशनी में यह फोन काफी शार्प और नेचुरल तस्वीरें आसानी से क्लिक कर लेता है. बात करें पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर की तो यह भी काफी बेहतर है. रात के समय के लिए इसमें नाइट मोड मिलता है जो शानदार है. सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

दमदार है बैटरी

इस फोन में बड़ी और दमदार बैटरी मिलती है. इसमें 6000mAh की बैटरी है. भारी इस्तेमाल के बाद भी यह बैटरी आराम से एक से डेढ़ दिन तक साथ चलती है. कंपनी ने इसके साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जो लगभग आधे घंटे में फोन को 50% तक चार्ज कर देती है.

किसे खरीदना चाहिए?

जिन्हें लंबी बैटरी लाइफ चाहिए.

जो बड़े डिस्प्ले पर कंटेंट देखना पसंद हो

कम बजट में स्टाइलिश 5G फोन

ये भी पढे़ंः PM-Kisan: अब अंगूठे और OTP का झंझट खत्म! चेहरा दिखाएं और मिनटों में पूरी होगी e-KYC

किसे बचना चाहिए

जिन्हें बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करनी है.

जिन्हें फुल HD+ डिस्प्ले की तलाश है.

इस फोन की शुरुआती कीमत ₹12,499 है.

ये भी पढे़ंः गैस सिलेंडर के नाम पर वसूली और डिलीवरी में देरी? ऐसे करें शिकायत, ये है आसान तरीका