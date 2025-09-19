Redmi ने मार्केट में उतारा बजट वाला धमाकेदार फोन... 6000mAh की दमदार बैटरी और मिलेंगे तगड़े फीचर्स, इतनी है कीमत
Advertisement
trendingNow12928851
Hindi Newsटेक

Redmi ने मार्केट में उतारा बजट वाला धमाकेदार फोन... 6000mAh की दमदार बैटरी और मिलेंगे तगड़े फीचर्स, इतनी है कीमत

Redmi 15C 5G: Redmi ने अपना नया Redmi 15C 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है. जिसमें 6000mAh की दमदार बैटरी और हाई परफॉर्मेंस चिपसेट दिया गया है. फोन के शानदार फीचर्स यूजर्स को स्मूद और प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे. आइए जानते हैं रेडमी फोन की कीमत और खास फीचर्स...

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Redmi ने मार्केट में उतारा बजट वाला धमाकेदार फोन... 6000mAh की दमदार बैटरी और मिलेंगे तगड़े फीचर्स, इतनी है कीमत

Redmi 15C 5G Launched: रेडमी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से धमाका कर दिया है. कंपनी ने अपने नए फोन Redmi 15C 5G से पर्दा हटा दिया है. जिसे कुछ चुनिंदा मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है. यह लेटेस्ट लॉन्च अपनी अपग्रेडिड तकनीक और डिजाइन के लिए लोकप्रिय है. इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ 6000mAh की बैटरी मिलती है. इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसी मंथ Redmi 15C का 4G वर्जन यूरोप के कुछ देशों में पेश किया गया था. 

यह भी पढ़े: Samsung का बड़ा ऐलान; दुनिया भर में 40 करोड़ लोग उठाएंगे इस तगड़े फीचर का फायदा, 2025 के आखिर तक होगा लॉन्च

Redmi 15C 5G की कीमत और उपलब्धता

Add Zee News as a Preferred Source

Redmi 15C 5G को पोलैंड में करीब 19,500 रुपये (PLN 799) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. बता दें कि फिलहाल इसका 4GB+256GB मॉडल लगभग 17,000 रुपये (PLN 699) में ऑफर पर मिल रहा है. यह रेडमी फोन पर्पल, मिंट ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक कलर के ऑप्शन में मौजूद है. ग्राहक इसे Redmi की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं.

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन
रेडमी 15C 5G फोन में 6.9 इंच का Dot Drop डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें रेजोल्यूशन 1600x720p है. साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ 660 निट्स की टीपिकल ब्राइट्नेस मिलती है. यह HDM Mode में 810 निट्स तक जा सकती है. फोन की डिस्प्ले को TUV Rheinland सर्टिफिकेशन मिला हुआ है जिसमें लो ब्लू लाइट, स्टोबोस्कोपिक सेफ्टी और सर्कैडियन रिदम कंप्लायंस को शामिल किया गया है. साथ ही रीडिंग मोड, 1200:1 कॉन्टॅास्ट रेश्यो, DC डिमिंग, 16.7 मिलियन कलर्स, 8 बिट कलर डेप्थ औऱ 83% NTSC कलर गैमट कवरेज दिया गया है. 

रेडमी 15C 5G का प्रोसेसर और स्टोरेज
Redmi 15C 5G फोन में 6nm बेस्ड ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है. साथ ही 4GB LPDDR4X रैम और 256GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज दिया गया है.  यह Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करता है. स्मार्टफोन के स्टोरेज को microSD कार्ड से 1TB तक एक्सटेंड किया जा सकता है. 

Redmi 15C 5G के कैमरा फीचर्स
कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi 15C 5G में f/1.8 अपर्चर के साथ 50MP का AI पर बेस्ड मेन सेंसर और एक सेकेंडरी सेसर दिया गया है.  साथ ही फ्रंट में 8MP f/2.0 सेंसर सेल्फी कैमरा मिलता है.

यह भी पढ़े: धक्का-मुक्की छोड़ो! Flipkart मिनटों में दिलाएगा iPhone 17, साथ में धमाकेदार डिस्काउंट के साथ, ये रही पूरी डिटेल

रेडमी 15C 5G की बैटरी और कनेक्टिविटी

स्मार्टफोन में 6000mAh बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, USB Type-C पोर्ट, GPS और 3.5mm ऑडियो जेक मिलता है. रेडमी 15C 5G को IP64 रेटिंग दी गई है. सिक्योरिटी फीचर्स में फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. स्मार्टफोन का भार 211 ग्राम और डाइमेंशन 173.16x81x.07x8.2 है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Redmi 15C 5Gprice and features

Trending news

6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
;