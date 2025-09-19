Redmi ने मार्केट में उतारा बजट वाला धमाकेदार फोन... 6000mAh की दमदार बैटरी और मिलेंगे तगड़े फीचर्स, इतनी है कीमत

Redmi 15C 5G Launched: रेडमी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से धमाका कर दिया है. कंपनी ने अपने नए फोन Redmi 15C 5G से पर्दा हटा दिया है. जिसे कुछ चुनिंदा मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है. यह लेटेस्ट लॉन्च अपनी अपग्रेडिड तकनीक और डिजाइन के लिए लोकप्रिय है. इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ 6000mAh की बैटरी मिलती है. इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसी मंथ Redmi 15C का 4G वर्जन यूरोप के कुछ देशों में पेश किया गया था.

Redmi 15C 5G की कीमत और उपलब्धता

Redmi 15C 5G को पोलैंड में करीब 19,500 रुपये (PLN 799) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. बता दें कि फिलहाल इसका 4GB+256GB मॉडल लगभग 17,000 रुपये (PLN 699) में ऑफर पर मिल रहा है. यह रेडमी फोन पर्पल, मिंट ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक कलर के ऑप्शन में मौजूद है. ग्राहक इसे Redmi की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं.

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन

रेडमी 15C 5G फोन में 6.9 इंच का Dot Drop डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें रेजोल्यूशन 1600x720p है. साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ 660 निट्स की टीपिकल ब्राइट्नेस मिलती है. यह HDM Mode में 810 निट्स तक जा सकती है. फोन की डिस्प्ले को TUV Rheinland सर्टिफिकेशन मिला हुआ है जिसमें लो ब्लू लाइट, स्टोबोस्कोपिक सेफ्टी और सर्कैडियन रिदम कंप्लायंस को शामिल किया गया है. साथ ही रीडिंग मोड, 1200:1 कॉन्टॅास्ट रेश्यो, DC डिमिंग, 16.7 मिलियन कलर्स, 8 बिट कलर डेप्थ औऱ 83% NTSC कलर गैमट कवरेज दिया गया है.

रेडमी 15C 5G का प्रोसेसर और स्टोरेज

Redmi 15C 5G फोन में 6nm बेस्ड ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है. साथ ही 4GB LPDDR4X रैम और 256GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज दिया गया है. यह Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करता है. स्मार्टफोन के स्टोरेज को microSD कार्ड से 1TB तक एक्सटेंड किया जा सकता है.

Redmi 15C 5G के कैमरा फीचर्स

कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi 15C 5G में f/1.8 अपर्चर के साथ 50MP का AI पर बेस्ड मेन सेंसर और एक सेकेंडरी सेसर दिया गया है. साथ ही फ्रंट में 8MP f/2.0 सेंसर सेल्फी कैमरा मिलता है.

रेडमी 15C 5G की बैटरी और कनेक्टिविटी

स्मार्टफोन में 6000mAh बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, USB Type-C पोर्ट, GPS और 3.5mm ऑडियो जेक मिलता है. रेडमी 15C 5G को IP64 रेटिंग दी गई है. सिक्योरिटी फीचर्स में फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. स्मार्टफोन का भार 211 ग्राम और डाइमेंशन 173.16x81x.07x8.2 है.