Lamborghini की पावर वाला ये Redmi फोन मचा देगा गदर, फीचर्स और डिजाइन उड़ा देंगे होश!

Redmi K90 Pro Max Lamborghini Edition: Redmi ने जबरदस्त K90 Pro Max Champion Edition पेश किया, जो Lamborghini Squadra Corse के खास कोलैबोरेशन से बना है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप का दमदार परफॉर्मेंस, 6.9-इंच का AMOLED डिस्प्ले और हाई-एंड कैमरा सेटअप मिलेंगे. आइए जानते हैं डिजाइन और पावर के यूनिक कॉम्बो के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:50 AM IST
Redmi K90 Pro Max Lamborghini Edition: स्मार्टफोन कंपनी Redmi ने स्पोर्ट्स कार मेकर Lamborghini के साथ एक शानदार पार्टनरशिप की है. Redmi ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Redmi K90 Pro Max का एक स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किया है, जिसे Redmi K90 Pro Max Champion Edition नाम दिया गया है. कंपनी ने चीनी सोशल मीडिया साइट Weibo पर इसका टीजर जारी किया है. इस साझेदारी से यूजर्स को अल्ट्रा-प्रीमियम डिजाइन के साथ-साथ हाई-एंड परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा.

Redmi K90 Pro Max इतना खास क्यों?

यह Champion Edition Lamborghini की मशहूर Squadra Corse motorsport division के कोलैब से बनाया गया है. यह वही डिवीजन है जो Lamborghini की रेसिंग एक्टिविटीज को संभालता है. इसलिए फोन में रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा. यह स्पीड और पावर दोनों का एहसास कराता है. इसमें मेटल से बना क्रेटर-स्टाइल कैमरा एन्क्लोजर और खास बॉडी कॉन्टूर्स दिए गए हैं. यह इसे स्टैंडर्ड K90 Pro Max मॉडल से बिल्कुल अलग बनाते हैं. हालांकि इसमें स्टैंडर्ड मॉडल जैसा डेनिम फिनिश नहीं है.

परफॉर्मेंस में कितना है दमदार?
परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन तगड़ा है. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो Qualcomm का 2025 का फ्लैगशिप चिपसेट है. यह चिपसेट हाई-स्पीड प्रोसेसिंग, गेमिंग और AI टास्क्स के लिए बेहतरीन है. इसके साथ D2 AI ग्राफिक्स चिप भी जोड़ा गया है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाता है.

फोन में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल RGB कलर सिमुलेशन और DC Dimming को सपोर्ट करता है. इसकी खासियत यह है कि यह कम ब्राइटनेस (1 nit तक) पर भी विजिबल रहता है, जिससे आंखों को आराम मिलता है.

स्टैंडर्ड Redmi K90 Pro Max में Bose के साथ डेवलप किया गया 2.1 स्टीरियो सिस्टम था, जिसमें दो सुपर लीनियर स्पीकर्स और एक बड़ा वूफर मिलता था. हालांकि इस चैंपियन एडिशन के टीजर से 'Sound by Bose' ब्रांडिंग हटा दी गई है. इससे यह साफ नहीं है कि इस स्पेशल एडिशन में अलग स्पीकर्स होंगे या वही सिस्टम बरकरार रहेगा.

कैमरा और बिल्ड क्वालिटी 
यह स्मार्टफोन बिल्ड-क्वालिटी में भी प्रीमियम फील देता है, क्योंकि इसमें IP68 रेटिंग दी गई है. ये इसे पानी और धूल से सुरक्षित रखती है. इस फोन का कैमरा सेटअप शानदार है, जिसमें 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 10x लॉसलेस जूम और OIS सपोर्ट के साथ Light Hunter 950 सेंसर शामिल है. इसके अलावा 1/1.31-इंच का बड़ा मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी दिया गया है, जो फोटोग्राफी को प्रोफेशनल-ग्रेड बना देता है.

कीमत और उपलब्धता

Redmi K90 Pro Max Champion Edition की चीन में कीमत लगभग 4,000 युआन (लगभग 50,000 रुपये) रखी गई है. यह फिलहाल सिर्फ चीनी मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव है और ग्लोबल लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

Redmi Lamborghini EditionRedmi

