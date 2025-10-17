Redmi K90 Pro Max का लॉन्च डेट कन्फर्म! डिजाइन हुआ रिवील, मिलेगा Bose साउंड और 100W चार्जिंग

Redmi ने आखिरकार अपनी अपकमिंग K90 सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक पोस्टर जारी करते हुए बताया कि Redmi K90 Pro Max को चीन में 27 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि पोस्ट में केवल Pro Max का नाम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसी इवेंट में Redmi K90 का स्टैंडर्ड मॉडल भी पेश किया जाएगा.

Redmi K90 Pro Max का डिजाइन सामने आया

ब्रांड की तरफ से जारी की गई इमेज में Redmi K90 Pro Max का व्हाइट एडिशन दिखाया गया है, जो बेहद स्लीक और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. इसमें अल्ट्रा-थिन बेजल्स और राउंड कॉर्नर्स दिए गए हैं जो फोन को एक आधुनिक लुक देते हैं. फोन के बैक पैनल पर बड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिखता है जो टॉप साइड में मौजूद है.

इसमें कैमरा सेंसर और LED फ्लैश लेफ्ट साइड में लगे हैं, जबकि राइट साइड पर “Sound by Bose” ब्रांडिंग दी गई है, जिससे साफ है कि फोन में प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है. हालांकि Redmi ने अभी तक स्टैंडर्ड K90 की तस्वीरें साझा नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि दोनों मॉडल्स का डिजाइन लैंग्वेज लगभग एक जैसा रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Redmi K90 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi K90 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो मार्केट का एक बेहद पावरफुल चिपसेट है. वहीं, Redmi K90 (स्टैंडर्ड वर्जन) में पिछले साल वाला Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलने की उम्मीद है. दोनों स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर काम करेंगे, जिससे यूजर्स को स्मूद और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस मिलेगी.

डिस्प्ले और बैटरी डिटेल्स

Redmi K90 सीरीज में 6.59-इंच की OLED डिस्प्ले दी जाएगी, जो 2K रेजॉल्यूशन के साथ शानदार कलर और डीप कॉन्ट्रास्ट देगी. फोन में 7500mAh की बैटरी होगी जो 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी. K90 Pro Max में एक खास फीचर के तौर पर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया जाएगा, जो जूमिंग के लिए बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस प्रदान करेगा.

कीमत और ग्लोबल लॉन्च डिटेल्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi K90 सीरीज की शुरुआती कीमत लगभग $560 (लगभग ₹46,500) के आस-पास हो सकती है. इसके अलावा, कयास लगाए जा रहे हैं कि Redmi K90 सीरीज को इंटरनेशनल मार्केट में POCO ब्रांडिंग के तहत पेश किया जाएगा. यानी Redmi K90 को POCO F8 Pro और Redmi K90 Pro Max को POCO F8 Ultra नाम से ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है.

क्या खास रहेगा Redmi K90 Pro Max में

• Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट

• 2K OLED डिस्प्ले

• 7500mAh बैटरी

• 100W फास्ट चार्जिंग

• Sound by Bose ऑडियो

• पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा