इस स्मार्टफोन पर कम हुए पूरे 8000 रुपये, 200MP कैमरे वाले डिवाइस खरीदने का बेस्ट मौका

अगर आप किसी स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो आपके लिए यह शानदार मौका है. इस समय आपको एक जबरदस्त स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है.
अगर आप किसी किफायती रेंज वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं, जिसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपये तक हो तो ये खबर आपके लिए है. Redmi Note 13 Pro Plus आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस फोन को अगर अभी खरीदते हैं तो लगभग 8 हजार रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, जो इसे इस रेंज में काफी दमदार बनाता है. अब सवाल ये है कि डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत कितनी रह जाती है और इसमें और क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं?