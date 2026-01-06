Advertisement
Redmi Note 15 5G: रेडमी कंपनी ने भारत के मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन के साथ आया है. इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर के साथ 5,520mAh की बैटरी मिल रही है. Redmi Note 15 5G में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है.   

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:44 PM IST
Redmi Note 15 5G: शाओमी कंपनी के सब ब्रांड रेडमी ने भारत में अपना नया स्‍मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कंपनी ने Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन को पेश किया है. खूबसूरत डिजाइन वाला यह स्मार्टफोन स्‍ल‍िम बॉडी और कर्व्‍ड एमोलेड डिस्‍प्‍ले के साथ आ रहा है. इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का प्रोसेसर मिल रहा है. इस फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए खास सैमसंग सेंसर वाला 108MP का कैमरा मिल रहा है. हम यहां आपके फोन के फीचर्स और भारत में इसकी कीमत की डिटेल्स दे रहे हैं.  

Redmi Note 15 5G का कीमत
Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने 19,999 रुपये के शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है. इस कीमत में आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन वाला स्मार्टफोन मिलता है. वहीं, इसके 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 21,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. स्मार्टफोन की इस कीमत में बैंक डिस्काउंट ऑफर को शामिल किया गया है. यह फोन सेल के लिए 9 जनवरी से उपलब्ध होगा. 

Redmi Note 15 5G के फीचर्स
Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन में आपको 6.77 इंच का कर्व्‍ड AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में आपको इन-डिस्‍प्‍ले फ‍िंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा मिल जाती है. फोन का डिस्‍प्‍ले टीयूवी ट्रिपल सर्टिफाइड है, जो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है. इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर मिल रहा है. यह फोन Android 15 पर बेस्‍ड Xiaomi Hyper 2 OS पर काम करता है. कंपनी इस फोन में 4 OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्‍यो‍रिटी अपडेट्स का वादा कर रही है. फोन में आपको डॉल्‍बी एटमॉस साउंड सपोर्ट, एआई कॉल नॉइस रिडक्‍शन और आईआर रिमोट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल रहे हैं. यह फोन गूगल के जेमिनी एआई की खूबियों से भी पैक है. 

Redmi Note 15 5G का कैमरा
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल पर 108MP का प्राइमरी सैमसंग ISOCELL HM9 कैमरा सेंसर ऑफर कर रही है. यह 4K वीडियो सपोर्ट के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कंपनी इस फोन में आपको 20MP का कैमरा दे रही है. इस फोन की मदद से आप अच्‍छी क्‍वॉलिटी की फोटो ले सकते हैं. पावर के लिए कंपना इस फोन में 45W फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5520mAh की बैटरी दे रही है. कंपनी का दावा है कि 5 साल इस्‍तेमाल होने के बाद भी फोन की बैटरी हेल्‍थ 80 फीसदी रहेगी. 

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Redmi Note 15 5GRedmi Note 15 5G India launchRedmi Note 15 5G features

