Advertisement
trendingNow13064374
Hindi NewsटेकRedmi Note 15 5G: कल लॉन्च होगा 108MP कैमरा वाला स्मार्टफोन, धांसू प्रोसेसर के साथ मिलेगा 5,520mAh की बैटरी

Redmi Note 15 5G: कल लॉन्च होगा 108MP कैमरा वाला स्मार्टफोन, धांसू प्रोसेसर के साथ मिलेगा 5,520mAh की बैटरी

Redmi Note 15 5G: रेडमी कंपनी कल मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन और टैब लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसको Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro नाम से मार्केट में पेश करने वाली है. हम यहां आपको फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Redmi Note 15 5G: कल लॉन्च होगा 108MP कैमरा वाला स्मार्टफोन, धांसू प्रोसेसर के साथ मिलेगा 5,520mAh की बैटरी

Redmi Note 15 5G: Redmi कंपनी कल भारत में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी का यह स्मार्टफोन और पैड 6 जनवरी को सुबह 11 (भारतीय समयानुसार) लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस इवेंट को पूरे में देखा जा सकेगा. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही शाओमी ने इसके कई फीचर्स का खुलासा कर दिया है. हम यहां आपको फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स दे रहे हैं.  

Redmi Note 15 5G की कीमत 
भारत में Redmi Note 15 5G की कीमत लगभग 20,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. क्योंकि Redmi Note 14 5G को कंपनी ने भारत में 18,999 रपये कीमत में लॉन्च किया था. जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये रखी थी.

यह भी पढ़ें:- 2026 में क्या टीचर्स की नौकरी खाएगा AI? बदल जाएगी आपकी दुनिया! जान लें सच्चाई

Add Zee News as a Preferred Source

Redmi Note 15 5G के फीचर्स 
Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन में आपको 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट 3,200nits तक पीक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है. इस डिस्प्ले में आपको TÜV ट्रिपल आई केयर सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाला है. फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 रेटिंग मिली हुई हैं. कंपनी इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन एंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS 2 के साथ आ रहा है. 

Redmi Note 15 5G का कैमरा
डिज़ाइन के लिहाज़ से कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल ऑफर कर रही है. फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा होगा. यह कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा. अभी इसमें मिलने वाले सेल्फी कैमरा को लेकर जानकारी नहीं मिली है. पावर के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,520mAh की बैटरी मिलने वाली है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को पांच साल तक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. फोन को कंपनी तीन कलर ऑप्शन काला, नीला और बैंगनी में लॉन्च कर सकती है.

यह भी पढ़ें:- Google Maps रास्ता दिखाने के साथ करता है बहुत सारे काम, जान लिया तो सफर होगा आसान

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Redmi Note 15 5G India launchRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 specifications

Trending news

टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा