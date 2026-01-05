Redmi Note 15 5G: कल लॉन्च होगा 108MP कैमरा वाला स्मार्टफोन, धांसू प्रोसेसर के साथ मिलेगा 5,520mAh की बैटरी

Redmi Note 15 5G: Redmi कंपनी कल भारत में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी का यह स्मार्टफोन और पैड 6 जनवरी को सुबह 11 (भारतीय समयानुसार) लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस इवेंट को पूरे में देखा जा सकेगा. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही शाओमी ने इसके कई फीचर्स का खुलासा कर दिया है. हम यहां आपको फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स दे रहे हैं.

Redmi Note 15 5G की कीमत

भारत में Redmi Note 15 5G की कीमत लगभग 20,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. क्योंकि Redmi Note 14 5G को कंपनी ने भारत में 18,999 रपये कीमत में लॉन्च किया था. जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये रखी थी.

Redmi Note 15 5G के फीचर्स

Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन में आपको 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट 3,200nits तक पीक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है. इस डिस्प्ले में आपको TÜV ट्रिपल आई केयर सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाला है. फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 रेटिंग मिली हुई हैं. कंपनी इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन एंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS 2 के साथ आ रहा है.

Redmi Note 15 5G का कैमरा

डिज़ाइन के लिहाज़ से कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल ऑफर कर रही है. फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा होगा. यह कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा. अभी इसमें मिलने वाले सेल्फी कैमरा को लेकर जानकारी नहीं मिली है. पावर के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,520mAh की बैटरी मिलने वाली है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को पांच साल तक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. फोन को कंपनी तीन कलर ऑप्शन काला, नीला और बैंगनी में लॉन्च कर सकती है.

