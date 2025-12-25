Redmi Note 15 का डिजाइन हुआ LEAK! लॉन्च से पहले पता चलीं इतनी सारी बातें, आपको जानना चाहिए

Xiaomi ने भारतीय बाजार में Redmi Note 15 5G को लेकर टीजर जारी करने शुरू कर दिए हैं. पिछले कुछ दिनों में सामने आए लीक्स के बाद अब कंपनी के ऑफिशियल टीजर ने इस अपकमिंग मिड-रेंज स्मार्टफोन के डिजाइन और मजबूती से जुड़े अहम फीचर्स की पुष्टि कर दी है. Redmi Note सीरीज पहले से ही भारत में काफी लोकप्रिय रही है और ऐसे में Note 15 5G को लेकर यूजर्स के बीच उत्सुकता साफ नजर आ रही है.

लॉन्च से पहले डिजाइन पर से उठा पर्दा

Xiaomi ने इस महीने की शुरुआत में Redmi Note 15 5G को ग्लोबल मार्केट में अपने अन्य मॉडल्स के साथ पेश किया था. अब इसकी भारत में लॉन्च डेट 6 जनवरी 2026 तय की गई है. लॉन्च से पहले जारी टीजर में यह साफ कर दिया गया है कि फोन सिर्फ 7.35mm की स्लिम बॉडी के साथ आएगा. खास बात यह है कि इतनी पतली बॉडी के बावजूद इसमें 5,520mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो इस सेगमेंट में इसे काफी खास बनाती है.

IP66 रेटिंग के साथ दमदार प्रोटेक्शन

Redmi Note 15 5G की एक और बड़ी खासियत इसकी IP66 रेटिंग है. इसका मतलब है कि यह स्मार्टफोन पूरी तरह से डस्टप्रूफ होगा और पानी के तेज जेट्स से भी सुरक्षित रहेगा. मिड-रेंज स्मार्टफोन्स में इस तरह की रेटिंग अभी भी कम देखने को मिलती है, ऐसे में Xiaomi का यह कदम यूजर्स को ज्यादा भरोसेमंद डिवाइस देने की ओर इशारा करता है. यह टीजर फोन के डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी सामने आने के ठीक बाद जारी किया गया है.

शानदार AMOLED डिस्प्ले का वादा

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक Redmi Note 15 5G में 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद रहेगा. इसके अलावा फोन में 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी. आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें TÜV Triple Eye Care सर्टिफिकेशन और Hydro Touch 2.0 टेक्नोलॉजी भी मिलेगी.

परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon प्रोसेसर

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 5G में Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया जा सकता है. यह चिपसेट मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतर बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. फोन में 8GB रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्टोरेज को लेकर यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी.

कैमरा सेगमेंट में भी बड़ा अपग्रेड

फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 15 5G के रियर में 108MP का मेन कैमरा दिया जाएगा, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा. इसके साथ मल्टी-फोकल पोर्ट्रेट, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और डायनामिक शॉट जैसे फीचर्स भी मिलने की बात सामने आई है. कैमरा सेटअप को देखकर साफ है कि Xiaomi इस फोन को कंटेंट क्रिएटर्स और कैमरा लवर्स को ध्यान में रखकर तैयार कर रहा है.

कीमत को लेकर क्या है संकेत

हाल ही में सामने आए एक प्राइस लीक के मुताबिक Redmi Note 15 5G की शुरुआती कीमत भारत में करीब 22,999 रुपये हो सकती है. अगर यह कीमत सही साबित होती है, तो यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है. बड़ी बैटरी, स्लिम डिजाइन, दमदार डिस्प्ले और IP66 रेटिंग के साथ यह डिवाइस काफी वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है.