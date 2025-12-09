Redmi Note 15 की लॉन्च डेट हुई Leak! बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी गजब बैटरी, मिलेगा 108MP कैमरा

Xiaomi अपनी अगली मिड-रेंज सीरीज Redmi Note 15 को बहुत जल्द भारत में लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Redmi Note 15 सीरीज की लॉन्च डेट 6 जनवरी 2026 बताई जा रही है. यह जानकारी जाने-माने टिपस्टर्स योगेश बरार और अभिषेक यादव ने शेयर की है. उनके मुताबिक, Xiaomi इस बार भी स्टेप-बाय-स्टेप लॉन्च करेगी, जिसमें सबसे पहले बेस Redmi Note 15 आएगा और उसके बाद Note 15 Pro तथा Note 15 Pro Plus मॉडल पेश किए जाएंगे. हालांकि, Xiaomi ने अब तक इस लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

बेस Redmi Note 15 के संभावित फीचर्स

शुरुआती लीक से पता चलता है कि Redmi Note 15 का बेस मॉडल कई बड़े अपग्रेड्स के साथ आएगा. फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो HyperOS 2 पर आधारित होगा. यह सेटअप रोजमर्रा के काम और हल्के-फुल्के गेमिंग के लिए अच्छा माना जा रहा है.

बैटरी को लेकर कहा जा रहा है कि यह 5500mAh से ज्यादा होगी और इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. फोन में IP65 रेटिंग भी मिल सकती है, जिससे यह धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा. कैमरे की बात करें तो इसमें 108MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 20MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है. वजन लगभग 170 ग्राम बताया जा रहा है, जिससे यह फोन हल्का और आसान पकड़ वाला होगा.

Redmi Note 15 Pro और Pro Plus के खास फीचर्स

अगर बात करें Redmi Note 15 Pro और Note 15 Pro Plus की, तो दोनों में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा. Pro Plus मॉडल में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है, जबकि Pro वेरिएंट में Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर मिलने की संभावना है. इन दोनों फोन में Gorilla Glass Victus 2 और IP68 रेटिंग मिल सकती है, जो उन्हें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाएगी.

कैमरा सेटअप की बात की जाए, तो Pro और Pro Plus दोनों मॉडलों में 200MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है. Note 15 Pro Plus में लगभग 6500mAh की बड़ी बैटरी दिए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे यह लंबे समय तक चल सकेगा.

Redmi Note 15 सीरीज की संभावित कीमत

भारत में Redmi Note 15 की बेस कीमत लगभग ₹20,000 के आसपास होने की उम्मीद है. Redmi Note 15 Pro की कीमत ₹27,000 से ₹30,000 के बीच हो सकती है. वहीं, टॉप मॉडल Redmi Note 15 Pro Plus की कीमत लगभग ₹35,000 तक पहुंच सकती है. इन कीमतों को देखते हुए, Xiaomi अपनी Note सीरीज को फिर से मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत करने की कोशिश कर रही है.