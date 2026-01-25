Redmi Note 15 Pro भारत में इस दिन होगा लॉन्च! 200MP कैमरा के साथ मिल रहा तगड़ा प्रोसेस, यहां देखें डिटेल्स

Redmi Note 15 Pro: चीन की बड़ी टेक कंपनी Redmi जल्द भारत में अपना नया Note 15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. यह स्मार्टफोन 29 जनवरी को मार्केट में आने वाला है. फोन की प्री बुकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर शुरू हो गई है. कंपनी ने X पोस्ट पर इसकी जानकारी साझा की है. कंपनी का दावा है कि यह मिड-रेंज मार्केट में आने वाला सबसे तगड़ा स्मार्टफोन हैं. इस फोन में आपको 200MP कैमरा के साथ MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट प्रोसेसर मिल रहा है.

Redmi Note 15 Pro की कीमत

Redmi Note 15 Pro स्मार्टफोन को कंपनी ग्लोबल मार्केट में 449 डॉलर (लगभग 40,500 रुपये) की शुरुआती कीमत मे पेश किया था. हालांकि, भारत में इससे पहले वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये रखी गई थी. अब उम्मीद की जा सकती है कि Redmi Note 15 Pro की कीमत भी कंपनी 30,000 रुपये से कम रख सकती है. यह फोन आपको तीन कलर ऑप्शन सिल्वर ऐश, कार्बन ब्लैक और मिराज ब्लू में मिल रहा है. इस फोन में आपको दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है. अभी आप इस फोन को 1,990 रुपये की कीमत में प्री बुक कर सकते हैं. यह फोन 3 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Redmi Note 15 Pro के फीचर्स

Redmi Note 15 Pro को कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में उतारा था. ऐसे में भारत में भी कंपनी इनमें से कई फीचर्स दे सकती है. इस फोन में आपको 6.83 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने वाला है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है. यह डिस्प्ले डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है. इसमें आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. कंपनी इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दे रही है. यह फोन HyperOS 2 UI के साथ आता है जो Android 15 पर काम करता है.

Redmi Note 15 Pro का कैमरा

कैमरे की बात करें तो, इस फोन में OIS के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20MP का कैमरा मिल रहा है. यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रही है. कंपनी ने पानी और धूल से सुरक्षा के लिए फोन को IP68 + IP69 की रेटिंग दी है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी दे रही है.

