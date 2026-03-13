Redmi Note 15 Pro+ Review: फोन में मिला प्रीमियम वीगन लेदर लुक, क्या ये है साल का सबसे स्टाइलिश फोन?

Xiaomi की Redmi Note सीरीज भारत में काफी लोकप्रिय रही है. इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 Pro Plus लॉन्च किया है. यह फोन Redmi Note 15 लाइनअप का सबसे प्रीमियम मॉडल माना जा रहा है. हालांकि इस बार कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. Redmi Note 15 Pro Plus की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये रखी गई है, जो पिछले मॉडल Redmi Note 14 Pro Plus से करीब 7,000 रुपये ज्यादा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फोन अपनी कीमत के हिसाब से अच्छा अनुभव देता है या नहीं. इस रिव्यू में हम इसके डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी के बारे में विस्तार से बात करेंगे.

डिजाइन और मजबूती

Redmi Note 15 Pro Plus का डिजाइन पहली नजर में काफी प्रीमियम लगता है. फोन में फ्लैट फ्रेम दिया गया है जो हाथ में पकड़ने पर अच्छा महसूस होता है, हालांकि यह प्लास्टिक से बना है. पीछे की तरफ हल्का कर्व्ड डिजाइन दिया गया है जिससे फोन को पकड़ना आसान हो जाता है.

इस फोन का कैमरा मॉड्यूल “स्क्वर्कल” डिजाइन में आता है जिसमें चार बड़े कटआउट दिए गए हैं, हालांकि इनमें से एक डमी कैमरा है. इसके चारों ओर क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो फोन को प्रीमियम लुक देती है. फोन का वजन करीब 211 ग्राम है, लेकिन हाथ में यह ज्यादा भारी नहीं लगता. मजबूती के मामले में कंपनी ने इसे कई प्रोटेक्शन रेटिंग दी हैं. इसमें IP66, IP68 और IP69/IP69K जैसी रेटिंग मिलती हैं, जिससे यह धूल और पानी से अच्छी सुरक्षा देता है.

डिस्प्ले और मल्टीमीडिया अनुभव

फोन में 6.83 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह क्वाड-कर्व्ड स्क्रीन है, यानी चारों तरफ हल्का कर्व देखने को मिलता है. इससे फोन के बेजेल काफी पतले दिखाई देते हैं और स्क्रीन का लुक ज्यादा प्रीमियम लगता है. डिस्प्ले के कलर काफी चमकदार हैं और इसमें 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसका मतलब है कि तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया गया है. इस्तेमाल के दौरान स्क्रीन पर आसानी से स्क्रैच नहीं आते. वीडियो देखने का अनुभव भी अच्छा है. इसमें HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है. साथ ही Dolby Atmos के साथ स्पीकर काफी तेज आवाज देते हैं.

कैमरा परफॉर्मेंस

Redmi Note 15 Pro Plus में नया 200 मेगापिक्सल का Samsung HPE मेन कैमरा दिया गया है. यह पिछले साल के 50 मेगापिक्सल कैमरे से बड़ा अपग्रेड माना जा सकता है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, जबकि इस बार टेलीफोटो कैमरा हटा दिया गया है. दिन के समय मेन कैमरे से ली गई तस्वीरें काफी अच्छी आती हैं. कलर नैचुरल और डिटेल अच्छे दिखाई देते हैं. 200MP Ultra HD मोड में फोटो लेने पर ज्यादा डिटेल मिलती है.

पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा काम करता है और एज डिटेक्शन काफी सटीक है. हालांकि कुछ मामलों में बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा कम नैचुरल लगता है. अल्ट्रावाइड कैमरा सामान्य उपयोग के लिए ठीक है, लेकिन इसमें डिटेल थोड़ी कम दिखाई देती है. रात में फोटो लेते समय थोड़ी ग्रेनी इमेज भी मिल सकती है. सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो अच्छी फोटो लेता है. वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मेन कैमरा 4K 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसमें OIS भी दिया गया है.

परफॉर्मेंस और गेमिंग

फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह प्रोसेसर अच्छा प्रदर्शन करता है. ऐप्स के बीच स्विच करना, सोशल मीडिया चलाना या वीडियो देखना काफी स्मूद रहता है. गेमिंग की बात करें तो COD Mobile और BGMI जैसे गेम 90FPS पर चल सकते हैं. फोन में 5200mm कूलिंग सिस्टम दिया गया है जिससे लंबे समय तक गेम खेलने पर ज्यादा हीटिंग नहीं होती. हालांकि यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में इस प्राइस सेगमेंट का सबसे पावरफुल फोन नहीं है. कुछ प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन इससे ज्यादा ताकतवर चिपसेट के साथ आते हैं.

बैटरी और चार्जिंग

Redmi Note 15 Pro Plus में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. सामान्य इस्तेमाल में यह फोन आसानी से एक दिन से ज्यादा चल सकता है. भारी इस्तेमाल के बाद भी दिन खत्म होने तक करीब 20 प्रतिशत बैटरी बची रहती है. चार्जिंग के लिए इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन लगभग एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है.

सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस

यह स्मार्टफोन HyperOS 2 पर चलता है जो Android 15 पर आधारित है. हालांकि कुछ कंपनियां अब Android 16 वाले फोन लॉन्च कर रही हैं, इसलिए यह थोड़ा पुराना लग सकता है. कंपनी ने इसमें 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. फोन में कई कस्टमाइजेशन फीचर मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स पहले से इंस्टॉल रहते हैं जिन्हें हटाया जा सकता है.

क्या यह फोन खरीदने लायक है?

अगर पूरे रिव्यू को देखें तो Redmi Note 15 Pro Plus कई मामलों में अच्छा फोन साबित होता है. इसका डिजाइन प्रीमियम है, डिस्प्ले शानदार है और मुख्य कैमरा भी अच्छा काम करता है. बैटरी लाइफ भी मजबूत है. हालांकि इसकी कीमत पिछले मॉडल से ज्यादा है और परफॉर्मेंस इस प्राइस सेगमेंट के सबसे तेज फोन जैसी नहीं है. फिर भी अगर आप Redmi Note सीरीज के फैन हैं और प्रीमियम डिजाइन, अच्छा कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

खूबियां:

इस फोन का प्रीमियम डिजाइन और वीगन लेदर बैक इसे खास बनाता है. AMOLED डिस्प्ले काफी ब्राइट और स्मूद है. 200MP मेन कैमरा अच्छी फोटो देता है और 6500mAh बैटरी लंबा बैकअप देती है.

कमियां:

फोन की कीमत पिछले मॉडल से काफी ज्यादा है. टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है और प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के सबसे पावरफुल विकल्पों में से नहीं है.