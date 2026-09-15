/अब 4 दिन तक नहीं मांगना पड़ेगा चार्जर! Redmi लाया दमदार बैटरी वाला Note 17 Pro Series, कीमत होगी सिर्फ ₹....

अगर आप भी बार-बार फोन डिस्चार्ज होने के झंझट से तंग आ चुके हैं या फिर एक ऐसा टिकाऊ और पावरफुल 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जो आपकी जेब के बजट में भी हो तो Xiaomi ने भारतीय यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी रेडमी नोट 17 प्रो सीरीज (REDMI Note 17 Pro Series) को भारत में पेश कर दिया है. इस सीरीज में दो सबसे खास स्मार्टफोन्स—REDMI Note 17 Pro 5G और REDMI Note 17 Pro Max 5G शामिल हैं. इन स्मार्टफोन्स में 10,000mAh तक की महा-बैटरी, 100W की तूफानी चार्जिंग और टाइटन जैसी मजबूती दी गई है. चलिए एकदम आसान भाषा में जानते हैं कि इन फोन्स की ऑफिशियल कीमतें क्या हैं, इन पर क्या-क्या ऑफर्स मिल रहे हैं और इनमें कौन-कौन से धांसू फीचर्स दिए गए हैं.
Xiaomi ने इस सीरीज को काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ पेश किया है. कंपनी ने स्टैंडर्ड रिटेल प्राइस (SRP) के साथ-साथ ऑफर्स के बाद मिलने वाली नेट इफेक्टिव प्राइस (NEP) का भी खुलासा किया है:
REDMI Note 17 Pro 5G (8GB + 128GB): इसकी रिटेल कीमत ₹36,999 रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत (NEP) सिर्फ ₹33,999 रह जाती है.
REDMI Note 17 Pro 5G (8GB + 256GB): इसका रिटेल प्राइस ₹39,999 है, जो ऑफर्स के बाद ₹36,999 की प्रभावी कीमत में मिलेगा.
REDMI Note 17 Pro Max 5G (8GB + 256GB): इस प्रीमियम मॉडल का रिटेल प्राइस ₹49,999 है, जो बैंक डिस्काउंट के बाद ₹44,999 में उपलब्ध होगा.
REDMI Note 17 Pro Max 5G (12GB + 256GB): इसके टॉप वेरिएंट की रिटेल कीमत ₹55,999 है, लेकिन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इसे ₹50,999 की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं.
बैटरी लाइफ के मामले में रेडमी ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. टॉप वेरिएंट REDMI Note 17 Pro Max में 10,000mAh की विशाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है जो 100W की Xiaomi HyperCharge तकनीक को सपोर्ट करती है.
वहीं दूसरी तरफ REDMI Note 17 Pro वेरिएंट में 9,000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ 67W की फास्ट चार्जिंग मिलती है. इन दोनों ही फोन्स के साथ बॉक्स में ही फास्ट चार्जर भी दिया जा रहा है. सबसे काम की बात यह है कि ये दोनों फोन रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं. यानी अगर आपके दोस्त का फोन डिस्चार्ज हो जाए तो आप अपने फोन से उसका फोन भी चार्ज कर सकते हैं.
महंगा फोन अगर हाथ से गिरकर टूट जाए तो भारी दुख होता है, लेकिन शाओमी ने इन्हें 'टाइटन क्वालिटी' (Titan Quality) स्टैंडर्ड पर तैयार किया है. इन स्मार्टफोन्स को SGS और TÜV दोनों से डबल फाइव-स्टार क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है.
डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 (Corning Gorilla Victus 2) की मजबूत लेयर दी गई है. इसके अलावा फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K की ऑल-राउंड डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग दी गई है. इसका मतलब है कि आपका फोन तेज बारिश, गर्म पानी की बौछारों और धूल-मिट्टी को बिना किसी खराबी के झेल सकता है.
चाहे आप कड़क धूप में रास्ते नेविगेट कर रहे हों या रात में बैठकर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देख रहे हों, इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस कमाल का रहने वाला है. इस सीरीज में 6.83-इंच की 1.5K AMOLED सुपर सनलाइट डिस्प्ले मिलती है जो 3,500 nits की रिकॉर्ड पीक ब्राइटनेस के साथ आती है.
स्क्रीन में 120Hz का रिफ्रेश रेट और 12-बिट कलर डेप्थ दिया गया है. आँखों की सुरक्षा के लिए TÜV ट्रिपल आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है. अगर आपकी उंगलियां गीली हैं या स्क्रीन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं तो भी 'Wet Touch 2.0' फीचर की वजह से टच एकदम स्मूथ काम करता है. Pro Max मॉडल में Dolby Vision और HDR10+ का एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया गया है.
फोटोग्राफी के लिए REDMI Note 17 Pro Max में OIS सपोर्ट के साथ 50MP का मेन कैमरा (f/1.5 अपर्चर) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. रील्स और व्लॉग्स बनाने वाले यूथ के लिए रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा दोनों ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं. वहीं REDMI Note 17 Pro में 50MP OIS मेन कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.
परफॉरमेंस की बात करें तो Pro Max मॉडल Snapdragon 6 Gen 5 (4nm) प्रोसेसर के साथ आता है जिसमें 12GB तक की तेज LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. वहीं Pro मॉडल में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. दोनों स्मार्टफोन्स में Dolby Atmos सपोर्ट वाले डुअल स्पीकर्स हैं जो 400% तक का लाउड साउंड बूस्ट दे सकते हैं.
बिक्री की तारीखों की बात करें तो REDMI Note 17 Pro 5G की सेल 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी. वहीं REDMI Note 17 Pro Max 5G को आप 23 सितंबर 2026 से खरीद पाएंगे. ये फोन्स mi.com, Amazon.in और नजदीकी शाओमी रिटेल स्टोर्स पर मिलेंगे.
लॉन्च ऑफर के तहत SBI, Axis, Kotak या IDFC FIRST बैंक कार्ड्स पर ₹5,000 का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ ही ग्राहकों को 3 महीने का YouTube Premium Lite, 6 महीने के लिए 200GB Google One क्लाउड स्टोरेज और Jio यूजर्स को ₹35,100 की वैल्यू वाला 18 महीने का Google Gemini Pro बेनिफिट भी एकदम मुफ़्त मिलेगा.