Redmi ने लॉन्च किया 7 हजार रुपये वाला धमाकेदार Smartphone, फीचर्स जानकर खरीदने का करेगा मन

Redmi A1 Plus Launched: Xiaomi ने पिछले महीने भारत में Redmi A1 की शुरुआत की. यह 2019 से Redmi Go के बाद Android Go चलाने वाला कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन है. पिछले कुछ हफ्तों से A1 के प्लस वेरिएंट को लेकर कई लीक्स सामने आ रही हैं। Redmi A1+ नाम का यह हैंडसेट अब केन्या में आधिकारिक हो गया है. Xiaomi केन्या के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 7 अक्टूबर को देश में Redmi A1 Plus के आने को टीज कर रहे हैं. हालाँकि, फोन पहले से ही जुमिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Redmi A1 Plus Price

केन्या में Redmi A1 Plus की कीमत 3GB + 32GB मेमोरी कॉन्फिगरेशन के लिए KSh 10,345 (करीब 6,700 रुपये) है. यह जुमिया पर ब्लैक और ब्लू कलर वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध है. हम उम्मीद करते हैं कि Xiaomi आने वाले दिनों में इस किफायती स्मार्टफोन को और अधिक बाजारों में उपलब्ध कराएगी.

Redmi A1 Plus Specifications

Redmi A1+ रेडमी ए1 जैसा ही है. एकमात्र अंतर एक रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की उपस्थिति है. इसलिए, डिवाइस में 6.52-इंच का डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल (HD+) है और एक ड्यूड्रॉप नॉच है. 20:9 पैनल 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 400 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल और 70% NTSC कलर गैमिट ​​के लिए सपोर्ट देता है.

Redmi A1 Plus Battery

फोन MediaTek Helio A22 चिपसेट द्वारा संचालित है जिसे LPDDR4x RAM और eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह एंड्रॉइड 12 गो एडिशन को बूट करता है और 5,000mAh की बैटरी से पावर लेता है जो 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Redmi A1 Plus Camera

हैंडसेट में 8MP का रियर कैमरा है जो 0.3MP डेप्थ सेंसर और फ्रंट में 5MP कैमरा द्वारा सहायता प्रदान करता है। इस पर कनेक्टिविटी विकल्पों में डुअल-सिम, 4 जी, सिंगल-बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, जीएनएसएस और एक माइक्रोयूएसबी पोर्ट शामिल हैं. डिवाइस एक समर्पित माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5 मिमी हेडफोन जैक भी प्रदान करता है. Redmi A1+ का माप 164.9 x 76.5 x 9.1mm है, जिसका वजन 192g है, और यह तीन रंग विकल्पों (काला, नीला और हरा) में आता है.

