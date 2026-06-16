भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने के लिए श्याओमी ने अपनी सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस सीरीज 'Turbo' का पहला स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है. अब तक यह सीरीज सिर्फ चीन तक सीमित थी, लेकिन अब इसे भारतीय गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए पेश किया गया है. यह स्मार्टफोन उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बिना रुके घंटों गेमिंग करना चाहते हैं और जिन्हें एक तगड़ी बैटरी लाइफ चाहिए. ₹35,999 की शुरुआती कीमत पर आने वाले इस फोन में कंपनी ने 7,540 mAh की मॉन्स्टर बैटरी और मीडियाटेक का सबसे घातक प्रोसेसर दिया है, जो इस बजट के बाकी सभी स्मार्टफोन्स की छुट्टी करने के लिए काफी है.
Redmi Turbo 5 में 6.59 इंच का बेहद खूबसूरत AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह एक 12-बिट पैनल है जो Dolby Vision को सपोर्ट करता है और इसमें 68.7 अरब कलर्स देखने को मिलते हैं. धूप में भी स्क्रीन साफ दिखे, इसके लिए इसमें 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. साथ ही स्क्रीन की मजबूती के लिए इस पर गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन लगाया गया है.
डिजाइन के मामले में यह फोन बेहद प्रीमियम है क्योंकि इसकी मोटाई केवल 8.1mm है और इसमें मेटल चेसिस के साथ ग्लास बैक दिया गया है. इसके बैक पैनल पर लगे दो कैमरा मॉड्यूल्स के चारों तरफ LED रिंग लाइट्स दी गई हैं, जिन्हें यूजर अपनी पसंद के हिसाब से 8 अलग-अलग कलर्स में कस्टमाइज कर सकता है. मजबूती के लिए इसे IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है, यानी यह पानी, धूल और भारी प्रेशर को आसानी से झेल सकता है.
इस स्मार्टफोन के अंदर 4nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 3.4GHz है. यह फोन 12GB तक की LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है. गेमिंग के दौरान फोन बिल्कुल गर्म न हो, इसके लिए कंपनी ने इसमें एक बहुत बड़ा 5,300mm2 का थर्मल कूलिंग सिस्टम फिट किया है, जो 20 से ज्यादा गेम्स में 120FPS की स्मूथ गेमिंग का सपोर्ट देता है.
इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी विशाल 7,540 mAh की बैटरी है. इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद यह फोन इन-बॉक्स मिलने वाले 100W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है. श्याओमी का दावा है कि यह तूफानी चार्जर इस विशाल बैटरी को मात्र 1 घंटे 10 मिनट में शून्य से 100% तक पूरा चार्ज कर देता है. यह फोन HyperOS 3 पर चलता है और इसमें 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सुरक्षा अपडेट मिलेंगे.
फोटोग्राफी के लिए Redmi Turbo 5 के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें ओआईएस (OIS) और ईआईएस (EIS) सपोर्ट के साथ 50MP का मुख्य सोनी IMX882 सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. इस कैमरे से आप 4K 60FPS पर बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 20MP का शानदार कैमरा मिलता है. मनोरंजन को बढ़ाने के लिए इसमें Dolby Atmos सर्टिफाइड स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं.
भारत में Redmi Turbo 5 के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत ₹35,999 रखी गई है. वहीं इसके बड़े वेरिएंट 12GB+256GB की कीमत ₹38,999 तय की गई है. इस दमदार स्मार्टफोन की सेल आगामी 19 जून से शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन (Amazon), श्याओमी इंडिया के स्टोर और नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो जाएगी.