भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में आज एक बड़ा धमाका होने जा रहा है. श्याओमी का सब-ब्रांड रेडमी आज देश में अपनी बिल्कुल नई और पावरफुल 'Turbo' सीरीज का पहला स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. चीन में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब यह फोन भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने आ रहा है.
अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं जो गेमिंग में सुपरफास्ट हो, जिसका डिस्प्ले सिनेमा हॉल जैसा हो और जो पानी में गिरने पर भी खराब न हो, तो आज दोपहर 12 बजे होने वाला यह लॉन्च सिर्फ आपके लिए है. चलिए जानते हैं लॉन्च से पहले इस फोन की हर एक छोटी-बड़ी डिटेल.
रेडमी इंडिया आज दोपहर ठीक 12 बजे (IST) एक स्पेशल डिजिटल इवेंट के जरिए Redmi Turbo 5 को भारत में पेश करेगा. अगर आप इस धमाकेदार स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप रेडमी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि लॉन्चिंग के बाद यह स्मार्टफोन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन (Amazon) पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. यह फोन ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट जैसे तीन बेहद खूबसूरत कलर्स में एंट्री मारेगा.
श्याओमी ने अभी तक भारतीय मार्केट के लिए इस फोन की ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं किया है. लेकिन अगर हम चीन में इसकी लॉन्चिंग प्राइस को देखें, तो वहां इसके बेस वेरिएंट (12GB + 256GB) की कीमत लगभग 30,000 रुपये रखी गई थी. वहीं इसके टॉप-एंड वेरिएंट (16GB + 512GB) की कीमत करीब 38,000 रुपये के आसपास थी. जानकारों का मानना है कि भारत में भी यह फोन इसी प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च किया जा सकता है, जो इस बजट के बाकी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगा.
Redmi Turbo 5 में एक बेहद शानदार फ्लैट 1.5K “Fluid Display” दिया गया है. यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहद स्मूथ बना देता है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है. चीन वाले मॉडल में 6.59 इंच की स्क्रीन के साथ 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जिससे धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देती है.
इस फोन के अंदर ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया गया है जो हैवी टास्किंग को चुटकियों में संभाल सकता है. इसके साथ ही इसमें 12GB की सुपरफास्ट LPDDR5x रैम मिलती है, जिसे वर्चुअल रैम फीचर की मदद से और 12GB तक बढ़ाया जा सकता है. गेमिंग के दौरान फोन गर्म न हो, इसके लिए कंपनी ने इसमें एक एडवांस 3D आइस-लूप कूलिंग सिस्टम (3D Ice-Loop Cooling system) फिट किया है जो हीटिंग को तुरंत कंट्रोल कर लेता है.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी मजबूती है. कंपनी का दावा है कि Redmi Turbo 5 में एयरोस्पेस-ग्रेड का मेटल फ्रेम दिया गया है. इसके साथ ही इसे IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी तगड़ी रेटिंग्स मिली हुई हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि यह फोन पूरी तरह से डस्टप्रूफ और वॉटरप्रूफ है. तेज बारिश हो या पानी का गहरा स्विमिंग पूल, यह फोन हर चुनौती को आसानी से झेल सकता है. फोटोग्राफी के लिए इसके बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो बेहतरीन तस्वीरें क्लिक करने में सक्षम है.