Redmi Watch Move Review: क्या ₹2,000 में बेस्ट है ये स्मार्टवॉच? जानिए खूबियां और कमियां

Jan 09, 2026
भारत में बजट स्मार्टवॉच सेगमेंट तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी आई है. इस प्राइस रेंज में ज्यादातर स्मार्टवॉच देखने में तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन इस्तेमाल के दौरान उनका UI लैगी होता है, सेंसर सही डेटा नहीं देते और स्टेप काउंट जैसे बेसिक फीचर्स भी भरोसेमंद नहीं होते. ऐसे में Redmi Watch Move एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर सामने आता है, जो बिना ज्यादा दिखावे के बेसिक्स को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है. ₹2,000 से कम कीमत में यह स्मार्टवॉच उन यूजर्स को टारगेट करती है, जो पहली बार स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं या एक सिंपल लेकिन भरोसेमंद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.

डिजाइन और डिस्प्ले: हल्की, सिंपल और प्रीमियम फील
Redmi Watch Move का वजन सिर्फ 39 ग्राम है और कलाई पर पहनते ही इसका हल्कापन महसूस होता है. लंबे समय तक जिम सेशन या फुटबॉल जैसे एक्टिव स्पोर्ट्स के दौरान भी यह भारी नहीं लगती. सिल्वर स्प्रिंट कलर वेरिएंट में सिल्वर बॉडी और ग्रे सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है, जो ज्यादातर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. हालांकि, लंबे इस्तेमाल के बाद स्ट्रैप पर धूल जमने की समस्या दिखती है, जो थोड़ी निराश कर सकती है.

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.85-इंच का AMOLED स्क्रीन मिलता है, जो इस कीमत में एक बड़ा प्लस पॉइंट है. 600 निट्स ब्राइटनेस और 322 PPI की वजह से धूप में भी स्क्रीन आसानी से पढ़ी जा सकती है. 2.5D कर्व्ड ग्लास और राउंड एजेज इसे प्रीमियम लुक देते हैं. बेजल्स मौजूद हैं, लेकिन UI डिजाइन ऐसा है कि वे आंखों में खटकते नहीं.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस
इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी समस्या लैग और स्लो रिस्पॉन्स की होती है, लेकिन Redmi Watch Move यहां अच्छा काम करती है. नेविगेशन स्मूद है और रोजमर्रा के इस्तेमाल में किसी तरह का जिटर या हैंग देखने को नहीं मिलता. IP68 रेटिंग की वजह से हल्की बारिश या पसीने में भी यह सुरक्षित रहती है, हालांकि इसे स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती. Always On Display का फीचर भी मौजूद है, लेकिन ऑटो ब्राइटनेस इस मोड में कभी-कभी सही से काम नहीं करता. यही वजह है कि लंबे इस्तेमाल में AOD बंद करना बेहतर लगता है.

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग: कीमत से ज्यादा भरोसेमंद
Redmi Watch Move की सबसे बड़ी ताकत इसका हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग सिस्टम है. इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 140 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं. खास बात यह है कि यह छह एक्टिविटीज को अपने आप पहचान लेती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग और साइक्लिंग.

टेस्टिंग के दौरान इसके स्टेप काउंट और हार्ट रेट डेटा काफी हद तक प्रीमियम स्मार्टवॉच से मैच करते नजर आए. स्लीप ट्रैकिंग भी डिटेल्ड है और डीप स्लीप, लाइट स्लीप और वेक टाइम जैसी जानकारी सही ढंग से दिखाती है. इस कीमत में इतनी सटीकता मिलना Redmi के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है.

कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स
यह स्मार्टवॉच Mi Fitness ऐप के साथ काम करती है, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है. ऐप के जरिए 200 से ज्यादा वॉच फेसेज मिलते हैं, जिनमें से पांच को वॉच में सेव किया जा सकता है. कॉल रिजेक्ट करना, म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल जैसे बेसिक स्मार्ट फीचर्स भी मौजूद हैं. AI Zone एक नया और दिलचस्प फीचर है, जहां AI से सवाल पूछे जा सकते हैं और वॉच फेसेज जनरेट किए जा सकते हैं. हालांकि, फिलहाल यह फीचर पूरी तरह पॉलिश्ड नहीं लगता और इसमें भविष्य में सुधार की गुंजाइश है.

बैटरी लाइफ: बजट सेगमेंट की बड़ी ताकत
Redmi Watch Move की बैटरी लाइफ इसे इस सेगमेंट में अलग बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह 14 दिन तक चल सकती है और सामान्य इस्तेमाल में यह दावा सही साबित होता है. सभी एडवांस ट्रैकिंग फीचर्स और AOD ऑन रखने पर भी 4 से 5 दिन का बैकअप मिल जाना काफी अच्छा है. चार्जिंग के लिए Pogo Pin मैग्नेटिक चार्जर दिया गया है, जिससे लगभग 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है. हालांकि, USB Type-C के बजाय Type-A केबल देना थोड़ा पुराना फैसला लगता है.

खूबियां और कमियां: क्या परफेक्ट है Redmi Watch Move?
Redmi Watch Move की सबसे बड़ी खूबी इसका भरोसेमंद परफॉर्मेंस, सटीक हेल्थ ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ है. AMOLED डिस्प्ले और स्मूद UI इसे इस कीमत में एक मजबूत विकल्प बनाते हैं. वहीं, कमियों की बात करें तो स्ट्रैप पर जल्दी धूल जमना, AOD में ब्राइटनेस की दिक्कत और AI फीचर्स का पूरी तरह तैयार न होना कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन पर Redmi को काम करना चाहिए.

फाइनल वर्डिक्ट
₹1,799 की कीमत पर Redmi Watch Move एक ऐसा स्मार्टवॉच है, जो दिखावे से ज्यादा काम पर भरोसा करती है. Boult, Boat और Noise जैसे ब्रांड्स के बीच यह अपनी सटीकता और स्टेबल सॉफ्टवेयर की वजह से अलग पहचान बनाती है. अगर आप पहली बार स्मार्टवॉच खरीद रहे हैं और चाहते हैं कि वह बिना झंझट के रोजमर्रा के काम अच्छे से करे, तो Redmi Watch Move एक मजबूत और सुरक्षित चॉइस साबित होती है.

