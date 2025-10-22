घड़ी नहीं रिंग! Reebok का पहला स्मार्ट रिंग फिटनेस की दुनिया में मचा रहा है तहलका

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:50 PM IST
Reebok ने अपनी पहली फिटनेस वेयरेबल डिवाइस Reebok Smart Ring को लॉन्च कर दिया है. यह लॉन्च एक बड़े ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा है, जो Reebok और F45 Training (दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती फिटनेस कम्युनिटी में से एक) के बीच हुआ है. इस साझेदारी के तहत, Reebok अब F45 के कोच और मेंबर्स के लिए आधिकारिक जूते, कपड़े और पहनने योग्य गैजेट्स (wearables) मुहैया कराएगा.

Reebok Smart Ring: छोटा गैजेट, बड़ी पावर
इस स्मार्ट रिंग की कीमत अमेरिका में $249 (लगभग ₹20,700) रखी गई है. यह एक छोटे और स्टाइलिश डिजाइन में आता है, लेकिन इसके अंदर फिटनेस ट्रैकिंग के बड़े फीचर्स छिपे हैं. Titanium से बनी यह रिंग आपकी हार्ट रेट, नींद, एक्टिविटी और रिकवरी को ट्रैक करती है. इन सभी आंकड़ों को मिलाकर Reebok Fitness App में एक One Score दिखाया जाता है, जिससे यूजर को अपनी सेहत और प्रगति को समझना आसान हो जाता है. यह स्कोर आपके रोज के फिटनेस रूटीन में गाइड की तरह काम करता है.

बैटरी, कनेक्टिविटी और मजबूती – सब कुछ शानदार
Reebok Smart Ring में रीचार्जेबल लिथियम-पॉलिमर बैटरी लगी है, जो आपके इस्तेमाल के हिसाब से 5 से 7 दिन तक चल सकती है. इसे पूरी तरह चार्ज होने में 2 घंटे से कम का समय लगता है. यह रिंग Bluetooth 5.1 से कनेक्ट होती है और 7 दिन तक का डेटा सेव कर सकती है.

पानी से डरने की जरूरत नहीं — यह रिंग 5ATM तक वॉटर रेसिस्टेंट है, यानी तैरते समय या पसीने में भी इसे पहन सकते हैं. इसके अलावा, यह -10°C से लेकर 52°C तक के तापमान में आराम से काम कर सकती है, जिससे इसे हर मौसम में इस्तेमाल करना आसान है.

फिटिंग है जरूरी: रिंग साइजिंग किट के साथ सही चयन
Reebok ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिंग आराम से फिट हो, एक Ring Sizing Kit भी दी है. ग्राहक खरीदने से पहले इस सैंपल रिंग को कम से कम 24 घंटे पहनते हैं, जिससे उन्हें अपनी सही साइज का अंदाजा हो सके. सही साइज चुनने के बाद ग्राहकों को $10 का कूपन दिया जाता है, जिसे वे अपने Smart Ring के ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि साइजिंग किट को वापस नहीं किया जा सकता.

स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर देगा पर्सनल फिटनेस टिप्स
Reebok Smart Ring उन लोगों के लिए बनाया गया है जो घड़ी जैसे बड़े गैजेट पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन फिटनेस से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं. इस रिंग में लगे सेंसर्स आपके शरीर की गतिविधियों को रियल टाइम में मापते हैं और ऐप के जरिए आपको ट्रेंड्स और पर्सनल टिप्स देते हैं.

Reebok और F45: मूवमेंट और कम्युनिटी का मेल
Reebok के CEO Todd Krinsky ने कहा, “F45 के साथ यह पार्टनरशिप दो ऐसी ब्रांड्स को जोड़ती है जो मूवमेंट और कम्युनिटी पर बनी हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंस बना रहे हैं जो लोगों को फिटनेस कल्चर की एनर्जी से जोड़ें.” वहीं, F45 के CEO Tom Dowd ने कहा कि यह स्मार्ट रिंग और पार्टनरशिप लोगों को स्मार्ट तरीके से ट्रेन करने और अपनी प्रगति से जुड़े रहने में मदद करेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Reebok Smart Ring Reebok fitness ring

