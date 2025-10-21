सर्दियां आते ही तुरंत Fridge की बदलें ये सेटिंग्स, नहीं तो खरीदना पड़ जाएगा नया फ्रिज!

Refrigerator Care Tips In Winter: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी फ्रिज का यूज करते हैं? अगर हां, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों मौसमों में फ्रिज को इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होता है. गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में फ्रिज को आपके खाने को फ्रेश रखने के लिए बहुत कम ताकत की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप सेटिंग्स नहीं बदलते हैं, तो न सिर्फ बिजली का बिल ज्यादा आएगा साथ ही फ्रिज के ओवरलोड होने से उसकी लाइफ भी घट सकती है.

सर्दियों में फ्रिज को थोड़ा आराम दें

फ्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो लगातार काम करता रहता है और मशीन को भी आराम की जरूरत होती है. सर्दियां सबसे अच्छा समय है जब आप अपने रेफ्रिजरेटर को थोड़े समय के लिए बंद कर सकते हैं. तापमान कम होने के कारण बाहर रखा सामान जल्दी खराब नहीं होता है. आप सर्दियों में फ्रिज को 5 से 9 घंटे के लिए ऑफ भी रख सकते हैं. ऐसा करने से फ्रिज की लाइफ बढ़ती है और गैस चोक होने जैसी समस्याएं नहीं होतीं है. आप स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल करके टाइमर भी सेट कर सकते हैं.

फ्रिज में बर्फ जम गई? करें डीफ्रॉस्ट

अगर आप डायरेक्ट कूल तकनीक वाला फ्रिज ज्यादातर सिंगल डोर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दियों में उसे डीफ्रॉस्ट करना बहुत जरूरी है. ऐसे फ्रिज अपने आप बर्फ नहीं हटा पाते है इसलिए सर्दियों में फ्रीजर में बर्फ का पहाड़ जम सकता है. फ्रिज के पीछे काले रंग की जाली देखकर पहचानें कि यह डायरेक्ट कूल है या नहीं. सर्दियों के दौरान हर 15 से 20 दिन में फ्रिज को डीफ्रॉस्ट जरूर करें.

सीजन बदलने पर सर्विस जरूरी है

जैसे आप AC की सर्विस करवाते हैं, वैसे ही सीजन बदलने पर फ्रिज की भी सर्विस जरूरी है. इसकी सर्विस आप खुद भी कर सकते हैं. सबसे पहले फ्रिज को खाली करें और अच्छे से साफ करें. दरवाजों पर लगी रबर और फ्रिज के पीछे की जाली को भी साफ करें. इसके बाद फ्रिज को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद करके दरवाजे को खुला छोड़ दें. ये छोटा-सा प्रोसेस आपके फ्रिज की लाइफ कई साल बढ़ा देगी.

डीप फ्रीजर को बंद करें

अगर आपके फ्रिज में डीप फ्रीजर या आइस क्यूब बनाने का फंक्शन है, तो सर्दियों में आप इस फीचर को बंद कर सकते हैं. सर्दियों में इनकी खास जरूरत नहीं होती. इस फंक्शन को ऑफ करने से फ्रिज का लोड भी कम हो जाता है. इससे आपका बिजली का बिल घटता है और फ्रिज की लाइफ लंबी होती है.