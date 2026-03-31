Fridge में ब्लास्ट! गर्मियों से पहले याद रखें ये 4 चीजें, नहीं तो फटेगा बम की तरह

गर्मी के इस मौसम में फ्रिज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इसे 'मौत के गोले' में बदल सकती है? अक्सर हम फ्रिज की सर्विसिंग और छोटी-मोटी आवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में एक भयानक धमाके का रूप ले लेती हैं...
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हम सभी के घर में फ्रिज होता है और सच कहें तो इसके बिना जिंदगी मुश्किल लगती है- खासतौर पर गर्मियों में. दूध, सब्जियां, ठंडा पानी… सब कुछ इसी पर टिका होता है. लेकिन अक्सर हम एक गलती करते हैं- जब तक फ्रिज पूरी तरह खराब न हो जाए, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. हल्की आवाज आ रही हो, कूलिंग कम हो रही हो या पीछे से ज्यादा गर्म हो रहा हो… हम सोचते हैं “चल रहा है ना, ठीक है.” यही सोच कई बार खतरनाक साबित हो जाती है.
जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे ही फ्रिज की भी सर्विस जरूरी है. लेकिन ज्यादातर लोग सालों तक इसे चेक नहीं कराते. अंदर के पार्ट्स धीरे-धीरे घिसते रहते हैं, वायरिंग ढीली हो सकती है और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता जाता है. ये सब चीजें एक दिन अचानक बड़ी दिक्कत बन सकती हैं. इसलिए अगर फ्रिज ठीक चल भी रहा हो, तब भी साल में कम से कम एक बार उसकी सर्विस जरूर करानी चाहिए.
फ्रिज का असली काम कूलेंट गैस से चलता है. अगर यही गैस कम हो जाए या सही तरीके से काम न करे, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है. कई बार लोग कूलिंग कम होने पर भी इसे नजरअंदाज करते रहते हैं. लेकिन अंदर से मशीन ज्यादा मेहनत करने लगती है, जिससे ओवरहीटिंग हो सकती है और जब मशीन ज्यादा गर्म होती है, तो हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है.
अगर फ्रिज से अजीब सी गंध आ रही है या कूलिंग अचानक गिर गई है, तो यह कूलेंट लीकेज का संकेत हो सकता है. यह सिर्फ कूलिंग की समस्या नहीं है, बल्कि सुरक्षा का मामला भी है. गैस और स्पार्क का कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है. ऐसे में “कल दिखा लेंगे” वाली सोच बिल्कुल न रखें. तुरंत चेक करवाएं.
बहुत बार हम पैसे बचाने के लिए लोकल या सस्ते पार्ट्स लगवा लेते हैं. उस समय लगता है कि काम चल गया, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है. इन पार्ट्स की क्वालिटी भरोसेमंद नहीं होती. ये जल्दी खराब होते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं और पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं. लंबे समय में यही “जुगाड़” बड़ा नुकसान कर सकता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज सालों तक सुरक्षित चले, तो कुछ बेसिक आदतें अपनानी होंगी. थोड़ा ध्यान देना, समय पर सर्विस कराना और किसी भी छोटी समस्या को इग्नोर न करना- यही सबसे बड़ा सेफ्टी फंडा है. अगर कभी फ्रिज से जलने की स्मेल आए, स्पार्क दिखे या आवाज असामान्य लगे, तो तुरंत प्लग निकाल दें और एक्सपर्ट को बुलाएं.