फ्रिज पर लगे मैग्नेट से बढ़ रहा है बिजली का बिल? कंपनियों ने खुद खोली पोल!
फ्रिज पर लगे मैग्नेट से बढ़ रहा है बिजली का बिल? कंपनियों ने खुद खोली पोल!

फ्रिज को अच्छा दिखाने या कुछ चीजों को याद करने के लिए लोग आजकल इस पर मैग्नेट लगाने लगे हैं. ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इससे कई तरह के नुकसान होते हैं. चलिए जानते हैं कितनी सही हैं ये बातें.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:43 PM IST
फ्रिज पर लगे मैग्नेट से बढ़ रहा है बिजली का बिल? कंपनियों ने खुद खोली पोल!

आजकल फ्रिज पर मैग्नेट लगाने का जैसे कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है. आज लोग जब भी घूमने जाते हैं तो याद के तौर पर अक्सर पोस्टकार्ड, की-चेन या फ्रिज पर लगाने के लिए छोटे-छोटे मैग्नेट ले आते हैं. ये रंग-बिरंगे मैग्नेट फ्रिज को अट्रैक्टिव लुक भी देते हैं. लेकिन कई बार इन मैग्नेट्स को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इनमें से सबसे कॉमन सवाल है कि क्या फ्रिज पर ये मैग्नेट लगाने की वजह से बिजली का बिल बढ़ता है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई बार बहस भी हुई है. वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स और कई बड़ी कंपनियों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. 

Whirlpool ने बताया मैग्नेट का क्या होता है असर
Whirlpool जैसी बड़ी कंपनी का कहना है कि अगर आप फ्रिज पर थोड़े-बहुत मैग्नेट लगाते हैं तो इससे मशीन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर एक ही हिस्से पर बहुत सारे मैग्नेट लगा दिए जाए तो फ्रिज का दरवाजा जरूर ढीला पड़ सकता है और इस वजह से फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है. हालांकि, मैग्नेट लगाने से बिजली के बिल पर कोई नहीं असर नहीं पड़ता.

बाकी कंपनियों ने बताया मिथ
स्पेन की बिजली कंपनी Endesa ने भी साफतौर पर कहा है यह सिर्फ लोगों की गलतफहमी है. कंपनी के मुताबिक, मैग्नेट मशीन पर भी कोई असर नहीं डालते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट्स इतने छोटे होते हैं कि उनका चुंबकीय असर फ्रिज के दरवाजे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता. इसके अलावा आर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड यूजर्स (OCU) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मैग्नेट्स की वजह से बिजली की खपत नहीं बढ़ती. दूसरी ओर LG ने भी इसे सिर्फ एक मिथ कहा है.

ये आदतें बढ़ा देती हैं बिजली का बिल
मैग्नेट की वजह से तो बिजली का बिल नहीं बढ़ता, लेकिन हमारी फ्रिज इस्तेमाल करने की कुछ आदतें ऐसी हैं जो बिजली का बिल बढ़ा सकती है. ऐसे में चलिए जानते हैं हमारी कौन सी आदतें हमारी जेब पर ही भारी पड़ जाती है. 

1. फ्रिज का दरवाजा देर तक खोलकर न रखें और न ही बार-बार दरवाजा खोलें. ऐसे करने से फ्रिज की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फिर से ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा बिजली खींचनी पड़ती है.

2. फ्रिज का तापमान हमेशा मौसम के अनुसार ही उतना ही सेट करें जितनी जरूरत है.

3. फ्रिज में रखी जाने वाली सब्जियां, दूध और बाकी सभी सामान फिक्स ड्रॉअर्स में ही सही तरीके से रखें. आपकी ये आदत चीजों को ज्यादा वक्त तक ताजा रखती है.

4. फ्रिज के दरवाजे की सील चेक करते रहें, वक्त-वक्त पर फ्रिज को साफ करें और अगर फ्रिजर में बर्फ जम जाए तो इसे हटा दें.

5. फ्रिज में गर्म खाना, दूध या कोई सामान न रखें. पहले खाना ठंडा होने दें इसके बाद ही फ्रिज में रखें. इस वजह से फ्रिज को खाना ठंडा करने कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है.

;