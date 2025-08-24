कहीं पैसे न डुबा दे Refurbished Smartpone! जानिए इसे खरीदना कितना सही

Refurbished Phones: जब भी हम नया फोन या लैपटॉप खरीदने का प्लान बनाते हैं तो अक्सर बजट बड़ी चुनौती बन जाता है. हाई-एंड या फ्लैगशिप फोन महंगे होते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें आसानी से खरीद नहीं पाता. ऐसे में रीफर्बिश्ड (Refurbished) फोन एक ऑप्शन के रूप में सामने आता है. इसका कारण है कि ये नए फोन की तुलना में काफी किफायती होते हैं. हालांकि बहुत से लोग इस शब्द को कभी न कभी जरूर सुनें होते हैं लेकिन इसके असली मतलब और फायदे के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है. अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है आज के इस आर्टिकल में हम आपको सब कुछ समझा देंगे.

क्या होते हैं रीफर्बिश्ड फोन?

सबसे पहले हम आपके मन में आने वाले इस सवाल का जवाब दे देते हैं. रीफर्बिश्ड फोन उन फोन को कहते हैं जो पहले बेचे जा चुके होते हैं और किसी कारण से कस्टमर द्वारा वापस कर दिए जाते हैं. इन वजहों में छोटी-मोटी खराबी, टूट-फूट से लेकर सॉफ्टवेयर की समस्या या ग्राहक को पसंद न आना जैसे कारण होते हैं. कंपनी या सर्टिफाइड विक्रेता इन डिवाइस को वापस लेकर कमी को दूर करते हैं और कई टेस्टिंग के बाद फिर से बेचते हैं. फिर इन फोन्स को दोबारा बेचा जाता है. इन फोन को ग्रेडिंग सिस्टम में बेचा जाता है.

A-ग्रेड-लगभग नया जैसा या नाम मात्र के निशान दिखाई देते हैं.

B-ग्रेड-हल्के स्क्रैच या निशान दिख सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर रहती है.

C-ग्रेड-इनकी कम कीमत होती है और ये ज्यादा यूज किए गए होते हैं.

अब मन में सवाल यह भी आ रहा होगा कि क्या सेकंड-हैंड और रिफर्बिश्ड डिवाइस सेम होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं. इन दोनों में बड़ा अंतर है. सेकंड-हैंड फोन बिना किसी टेस्टिंग या मरम्मत के बेच दिए जाते हैं. वहीं रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचने से पहले कई तरह की टेस्टिंग होती है. इसके साथ ही रिफर्बिश्ड डिवाइस को वारंटी के साथ बेचा जाता है.

क्यों खरीदें रिफर्बिश्ड डिवाइस?

मान लें किसी नए फोन की कीमत 40,000 रुपये है, तो रिफर्बिश्ड में यह 20-25 हजार रुपये में आसानी से मिल सकता है. इसी तरह रिफर्बिश्ड लैपटॉप आधी कीमत में मिल जाते हैं. ये स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है. इसके साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा माने जाते हैं. नई डिवाइस बनाने में खनिज, पानी, बिजली खर्च होती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है. रिफर्बिश्ड खरीदकर आप ई-वेस्ट को कम कर सकते हैं.

फोन खरीदते टाइम इन बातों का रखें ध्यान

इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कभी रिफर्बिश्ड डिवाइस खरीदने का प्लान बनाएं तो हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही खरीदें.

अगर आप किसी तरह की नुकसान का सामना नहीं करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन के IMI नंबर को ट्रैक जरूर कर लें. इससे आपको फोन की सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी.

जब भी फोन ऑर्डर करें तो इसमें रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करें, इसमें रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, इससे अगर आपको फोन पसंद नहीं आता है तो आप इसे वापिस कर सकते हैं. कई सारे रिटेलर्स और मैनुफैक्चर्स रिफर्बिश्ड पर 3 से 6 महीने की वारंटी देते हैं आफर करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो एक साल की वारंटी देता हो उससे फोन खरीदा जाए.

Refurbished Phone खरीदते टाइम इसका हर एक पोर्ट और सेंसर जरूर चेक कर लें.

इस तरह का फोन खरीदते समय डिवाइस से संबंधित चार्जर, केबल, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ी एक्सेसरीज के अलावा पैकेज को भी अच्छे से देख लें.

