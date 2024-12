भारत में कल लॉन्च होगा Realme 14X 5G, कंपनी ने किया कन्फर्म, जानें डिटेल्स

Realme 14X 5G Features: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जिसका नाम Realme 14X है. यह स्मार्टफोन कल यानी 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होने वाला है. यह एक मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा. साथ ही यह 15 हजार रुपये से कम कीमत वाला भारत का पहला IP69-रेटेड स्मार्टफोन होगा. रियलमी ने कुछ समय पहले ही इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म किया था. यह फोन लॉन्च होने के साथ ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. आइए आपको इन फोन के बारे में बताते हैं.

