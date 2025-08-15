सिर्फ ₹2,050 में घर लाएं iPhone 13! फेस्टिवल सीजन पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

Big Discount Offer: अगर आप भी एप्पल के स्मार्टफोन के शौकीन हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. त्यौहारों के मौसम पर आईफोन पर बड़ी छूट मिल रही है. अगर आप भी आईफोन 13 (iPhone 13) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे बेस्ट है. आईफोन 13 को लेकर रिलायंस डिजिटल स्टोर ने धमाकेदार ऑफर की शुरुआत कर दी है. रिलायंस डिजिटल ने एक नई सेल जिसे इंडिया डिजिटल सेल नाम दिया है. यह सेल 17 अगस्त तक चलेगी, यानी रविवार तक आपके पास खरीदी करने का शानदार मौका है. रिलायंस के स्वामित्व वाला रिटेल स्टोर स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन सहित दूसरे कैटेगरी पर बड़ा डिस्काउंट दे रहा है. अगर आप भी खरीदना चाह रहे हैं तो आप रिलायंस डिजिटल स्टोर पर डील्स को एक्सेस कर सकते हैं.

आईफोन 13 पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट

रिलायंस डिजिटल के इस ऑफर में आप क्रेडिट कार्ड्स पर डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं. इस ऑफर में आपको भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI पर 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा. इस तरह आपको 41,990.00 बेस प्राइस वाला स्मार्टफोन 1000 के डिस्काउट पर 40,990.00 पर मिल जाएगा. अगर आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको हर महीने 2,025 की 2 साल की EMI पर यह फोन मिल जाएगा. वहीं आप चाहें तो ICICI बैंक और IDFC क्रेडिट कार्ड पर भी यह फोन ईएमआई पर खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको 2 साल तक हर महीने 2,055 की EMI भरनी होगी और फोन आपका हो जाएगा.

कमाल के हैं iPhone 13 के फीचर्स

एप्पल का यह आईफोन आज भी फोन लवर्स की पसंद बना हुआ है. 6.1 इंच के सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आने वाला यह फोन देखने में बहुत प्यारा लगता है. इस आईफोन में आपको ट्रेडिशनल नॉच डिजाइन भी मिल जाता है. फोन के बैक में डुअल कैमरा सेट मिलता है जो फोन की लुक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. बैक के दोनों कैमरे 12MP + 12MP के मिलेंगे. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का ही कैमरा मौजूद है. आईफोन 13 में 6GB रैम के साथ A15 Bionic चिप दिया गया है. यह iOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसे iOS 18 में अपग्रेड किया जा सकता है.