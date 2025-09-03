Jio ने अपनी एनिवर्सरी पर कर दी बंपर ऑफर्स की बरसात, Free Data, गोल्ड बोनस के साथ मिल रहे इतने गिफ्ट्स

Reliance Jio अपने 10वें साल में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी 5 सितंबर को अपने 9 साल पूरे तक रही है. इस खास मौके को जियो दिलचस्प तरीके से सेलिब्रेट करने जा रही है. ऐसे में कंपनी ने अपने 50 करोड़ यूजर्स को खास तोहफा देने का फैसला किया है. इस मौके पर जियो ने मोबाइल और JioHome यूजर्स के लिए कुछ नए सेलिब्रेशन ऑफर्स पेश किए हैं, जो 5-7 सितंबर तक चलने वाले एनिवर्सरी वीकेंड में जियो सभी मोबाइल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दे रहा है.

5G डेटा की मिल रही सुविधा

अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है तो आपको फ्री में अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा मिल रही है, चाहे आप किसी भी प्लान पर हों. वहीं अगर आप 4G स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 39 रुपये का एक ऐड-ऑन पैक लेते है तो इस पर अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा, लेकिन हर दिन 3GB की लिमिट रहेगी.

कंपने दे रही ये सुविधाएं

जियो ने अपने 10वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पर 349 रुपये का एक खास प्लान लॉन्च किया है, जो 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा. इस प्लान के साथ या 2GB डेटा वाले और लॉन्ग-टर्म वाले प्लान पर अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जाा रहा है. इसके अलावा इस प्लान में आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी मिलेंगे, जैसे Jio Finance के जरिए Jio Gold में 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड मिलेगा. साथ ही करीब 3000 रुपये तक के सेलिब्रेशन वाउचर्स भी दिए जा रहे हैं. इनमें शामिल हैं-

1. 1 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन

2. 1 महीने का JioSaavn Pro

3. अनलिमिटेड कॉलर ट्यून

4. 3 महीने का Zomato Gold

5. 6 महीने का Netmeds First

6. Reliance Digital पर 100% RC कैशबैक

7. 2 महीने का JioHome का फ्री ट्रायल

प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स का रखा ध्यान

जियो के ये सभी बेनिफिट्स प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही यूजर्स को दिए जा रहे है. अगर आप 349 रुपये से कम वाले लॉन्ग टर्म प्लान चुनते हैं तो सिर्फ पर 100 रुपये का एक बूस्टर पैक लेकर इन सेलिब्रेशन ऑफर्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं. वहीं, जो लोग पूरे साल जियो से जुड़े रहते हैं, उनके लिए कंपनी ने एक खास बोनस भी रखा है. अगर कोई यूजर लगातार 12 महीने तक समय पर 349 रुपये का रिचार्ज कराता है तो उसे 13वां महीना बिल्कुल मुफ्त मिलेगा.

होम ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए भी ऑफर

जियो ने अपने होम ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए भी खास ऑफर पेश किया है. अगर आप नए कस्टमर हैं तो सिर्फ 1200 रुपये में आपको 2 महीने का JioHome कनेक्शन का फायदा उठा सकते हैं. इस प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, साथ ही 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स मिल रहे हैं. इसके अलावा आपको एक WiFi-6 राउटर और 4K स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा.

एंटरटेनमेंट का भी रखा पूरा ध्यान

इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने यूजर्स के एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा है. मनोरंजनके लिए कंपनी 12 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस दे रही है, जिसमें JioHotstar का एक्सेस शामिल है. बोनस के तौर पर यूजर्स को Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन, Jio Finance के जरिए 2% डिजिटल गोल्ड और करीब 3000 रुपये तक के सेलिब्रेशन वाउचर्स भी भी दिया जा रहा है.