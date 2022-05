Jio के इस सबसे सस्ते Plan ने छुड़ाए Airtel के छक्के! 200 रुपये से कम में दे रहा ये धाकड़ Benefits

Jio Airtel Postpaid Plans Which is Better: अगर आप एक पोस्टपेड यूजर हैं और अपने लिए एक किफायती प्लान की तलाश कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ कमाल के ऑप्शन हैं. आज हम आपको प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों, जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel) के कम कीमत वाले पोस्टपेड प्लान (Postpaid Plans) के बारे में बताने जा रहे हैं. जियो के सबसे सस्ते प्लान ने एयरटेल के छक्के छुड़ा दिए हैं. आइए इन प्लान्स की कीमत और इनमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं..

Jio के सबसे सस्ते प्लान ने छुड़ाए Airtel के छक्के

रिलायंस जियो (Reliance Jio) के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान (Postpaid Plan) की कीमत 199 रुपये है. आपको बता दें कि एयरटेल (Airtel) अपने यूजर्स को इतनी कम कीमत में कोई प्लान ऑफर नहीं करता है. जियो के इस 200 रुपये से भी कम कीमत वाले प्लान में आपको कुल मिलाकर 25GB हाई-स्पीड डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रति दिन की सुविधाएं दी जा रही हैं. 25GB इंटरनेट के खत्म होने के बाद आप 20 रुपये प्रति GB के हिसाब से इंटरनेट को यूज कर सकते हैं.

Jio vs Airtel: 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान

अब हम आपको एक ऐसे पोस्टपेड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel), दोनों कंपनियों ने 399 रुपये रखी है. आइए जानते हैं कि 399 रुपये में कौन ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है.

जियो के 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान में आपको हर महीने 75GB डेटा दिया जा रहा है जिसके खत्म होने के बाद आप 10 रुपये प्रति GB के हिसाब से डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं. इस प्लान में आपको 200GB रोलोवर डेटा भी दिया जा रहा है. जियो के इस पोस्टपेड प्लान में हर दिन के लिए 100 एसएमएस और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, दोनों की सुविधाएं दी जा रही हैं. खास बात यह है कि ये प्लान Netflix, Amazon Prime Video और Disney+Hotstar, तीनों प्रमुख ओटीटी (OTT) सब्सक्रिप्शन्स के साथ आता है. इसमें आपको जियो ऐप्स का भी एक्सेस दिया जा रहा है.

अब जानते हैं कि एयरटेल (Airtel) अपने 399 रुपये वाले प्लान में क्या फायदे दे रहा है. एयरटेल का ये प्लान 40GB डेटा और 200GB रोलोवर डेटा के साथ आता है. इस प्लान में आपको किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस के फायदे भी दिए जा रहे हैं. इसमें आपको Airtel Xstream App और Wynk Music का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और Juggernaut Books और Shaw Academy का एक साल का एक्सेस भी दिया जा रहा है.