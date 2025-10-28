TRAI Report 2025: Reliance Jio ने फिर मारी बाजी! BSNL ने Airtel को छोड़ा पीछे, जानिए क्या हुआ VI का

टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी Reliance Jio ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है. TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2025 में जियो ने 2,12,662 नए वायरलाइन और 32.49 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स जोड़े. इस शानदार बढ़त के साथ जियो ने अपना कुल सब्सक्राइबर बेस 50.64 करोड़ तक पहुंचा दिया- जो कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

Jio की ग्रोथ ने तोड़ा नया रिकॉर्ड

जियो की इस बढ़त का बड़ा कारण उसका फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क रहा, जिसने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है. अब Reliance Jio भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने 50 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूज़र्स का आंकड़ा पार किया है. यह कंपनी के डिजिटल नेटवर्क, किफायती प्लान्स और 5G सर्विसेज़ की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है.

BSNL ने Airtel को पीछे छोड़ा

सरकारी कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने सितंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Airtel को पछाड़ दिया. BSNL ने इस दौरान 5.24 लाख नए मोबाइल यूज़र्स जोड़े, जबकि Bharti Airtel सिर्फ 4.37 लाख सब्सक्राइबर्स ही जोड़ पाई. यह सरकार के “भारत ब्रॉडबैंड मिशन” और BSNL की 4G नेटवर्क एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की सफलता को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में भारत में कुल मोबाइल यूज़र्स की संख्या 108.85 करोड़ रही.

Vodafone Idea और MTNL को लगा बड़ा झटका

जहां Jio और BSNL ने नई ऊंचाइयां छुईं, वहीं Vodafone Idea (Vi) और MTNL जैसी कंपनियों के लिए यह महीना नुकसान भरा साबित हुआ. Vi ने 7.44 लाख मोबाइल यूज़र्स खो दिए, जबकि MTNL ने 56,928 सब्सक्राइबर्स गंवाए. यहां तक कि Reliance Communications ने भी 13 ग्राहकों का नुकसान दर्ज किया. लगातार गिरावट के चलते Vi की मार्केट पोजिशन और भी कमजोर होती जा रही है.

वायरलाइन सेगमेंट में भी Jio और Airtel टॉप पर

वायरलाइन (ब्रॉडबैंड) सेगमेंट में भी Jio ने बाज़ी मारी, लेकिन Bharti Airtel ने भी मजबूत पकड़ बनाए रखी. Airtel ने सितंबर में 97,383 नए वायरलाइन ग्राहक जोड़े, जबकि Reliance Communications ने 6,456 नए कनेक्शन हासिल किए. वहीं, Tata Teleservices को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ — कंपनी के 1.63 लाख वायरलाइन ग्राहक घटे. इसके बाद नुकसान की सूची में MTNL (32,930), APSFL (19,049), BSNL (3,110) और Vi (3,125) शामिल रहे.

टेलीकॉम मार्केट का कुल हाल

सितंबर 2025 में भारत का कुल टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 122.89 करोड़ तक पहुंच गया. इसमें से 118.23 करोड़ यूज़र्स वायरलेस (मोबाइल) सेगमेंट के हैं, जबकि 4.66 करोड़ ग्राहक वायरलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्रॉडबैंड यूज़र्स की संख्या भी 99.56 करोड़ के करीब पहुंच गई, जो आधे प्रतिशत की बढ़त दर्शाती है.

ब्रॉडबैंड मार्केट में Jio का दबदबा

ब्रॉडबैंड सेगमेंट में Reliance Jio सबसे आगे है, जिसके पास 50.54 करोड़ ग्राहक हैं. इसके बाद Airtel (31 करोड़), Vi (12.77 करोड़), BSNL (3.47 करोड़) और Atria Convergence (23.4 लाख) का नंबर आता है. TRAI रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में इन टॉप 5 कंपनियों ने मिलकर 98.5% मार्केट शेयर अपने नाम किया.