13,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी को मिला अंबानी का खास तोहफा, कर दिखाया ये कमाल

रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स का हमेशा ही ध्यान रखा है. अक्सर कंपनी लोगों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है. लेकिन इस बार जियो ने भारतीय आर्मी सेना के जवानों के कुछ ऐसा किया है जिसकी आप तारीफें करते नहीं थकेंगे.
रिलायंस जियो (Reliance Jio) कश्मीर की वादियों में भी जा पहुंचा है.अब जियो ने कश्मीर के बांदीपोरी में स्थित दूर-दराज इलाके गुरेज रीजन के सुदूर इलाकों में अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर ली है. ऐसे में कंपनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर यहां 5 नए मोबाइल टावर लगा दिए हैं. रिलायंस जियो ने चिनार कोर और वज्र डिवीजन संगर मिलकर यह काम किया है. इसके बाद अब इस इलाके में भी बेहतर नेटवर्क की सुविधा मिल पाएगी.
परिवारों से जुड़ पाएंगे सैनिक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुपवाड़ा सेंटिनल्स की पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, ये मोबाइल टावर करीब 13,000 फीट के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात सैनिकों को अच्छा नेटवर्क देंगे. इससे जवानों को अपने परिवार से जुड़े रहने में मदद मिलेगी और मुश्किल इलाकों में भी उनकी बातचीत आसानी से हो सकेगी.
कंपनी ने शुरू किए थे नेटवर्क
भारतीय सेना के साथ जियो की साझेदारी में यह एक और बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले जियो पहली ऐसी टेलिकॉम कंपनी बनी थी जिसने सियाचिन ग्लेशियर जैसे 16,000 फीट ऊंचे इलाके में नेटवर्क सेवा शुरू की थी. यहां 15 जनवरी को मनाए जाने वाले आर्मी डे से ठीक पहले 4G और 5G सर्विस लॉन्च की गई थी. इसी के साथ जियो ने अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल कर ली थी.
सैनिकों की होगी मदद
कुपवाड़ा सेंटिनल्स ने इस पहल को बेहद खास उपलब्धि बताया है, जो मुश्किल हालात में तैनात सैनिकों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगी. यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि दूर-दराज और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में संचार व्यवस्था को मजबूत करना कितना जरूरी है, ताकि वहां तैनात जवानों की काम करने की क्षमता और उनकी भलाई दोनों सुनिश्चित की जा सके.