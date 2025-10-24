Advertisement
Hindi Newsटेक

मुकेश अंबानी ने लगाई सस्ते Plans की झड़ी! रोज मिलेगा 2GB डेटा, पाएं 50GB JioAICloud, कीमत जानकर झूम उठेंगे यूजर्स

इन प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा, SMS कोटा, और साथ ही फ्री 50GB JioAICloud स्टोरेज का फायदा दिया जा रहा है. कंपनी ने चार नए प्लान लॉन्च किए हैं जिनकी कीमत ₹349 से ₹449 के बीच है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:52 AM IST
मुकेश अंबानी ने लगाई सस्ते Plans की झड़ी! रोज मिलेगा 2GB डेटा, पाएं 50GB JioAICloud, कीमत जानकर झूम उठेंगे यूजर्स

Reliance Jio ने इस फेस्टिव सीज़न में यूज़र्स के लिए कुछ खास प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं जो ₹500 से कम कीमत में आते हैं. इन प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा, SMS कोटा, और साथ ही फ्री 50GB JioAICloud स्टोरेज का फायदा दिया जा रहा है. कंपनी ने चार नए प्लान लॉन्च किए हैं जिनकी कीमत ₹349 से ₹449 के बीच है. ये सभी फेस्टिव ऑफर कैटेगरी के तहत आते हैं और नए ग्राहकों के लिए Jio Gold Benefits और JioHome ट्रायल एक्सेस भी शामिल करते हैं.

₹349 वाला Jio प्लान- 2GB डेटा प्रतिदिन + Hotstar और Cloud Storage
यह प्लान 28 दिनों के लिए वैध है और इसमें यूज़र्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसका मतलब है कि पूरे प्लान में आपको कुल 56GB डेटा मिलेगा. साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन 100 SMS, JioTV, और तीन महीने का JioHotstar मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इस प्लान की खास बात है कि इसमें यूज़र्स को 50GB JioAICloud स्टोरेज बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसमें आप अपने फोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं.

₹399 वाला Jio प्लान- ज्यादा डेटा, वही फायदेमंद सर्विसेज़
₹399 वाले इस प्लान की वैधता भी 28 दिन है, लेकिन इसमें आपको हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा. यानि कुल 70GB डेटा का फायदा. बाकी सभी बेनिफिट्स जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, JioTV, तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन, और 50GB JioAICloud स्टोरेज पहले जैसे ही रहेंगे. यह प्लान उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो ज्यादा डेटा यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग करने वाले.

₹445 वाला Jio प्लान- 10 OTT ऐप्स के साथ एंटरटेनमेंट का पूरा धमाका
₹445 वाले इस प्लान में भी 28 दिनों की वैधता दी गई है और यूज़र्स को हर दिन 2GB डेटा मिलता है (कुल 56GB). इसमें सिर्फ डेटा या कॉलिंग ही नहीं, बल्कि 10 प्रीमियम OTT ऐप्स का एक्सेस भी दिया गया है. आपको Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi और FanCode जैसे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे. इसके साथ ही JioTV, JioAICloud और तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स यहां भी समान हैं — अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS प्रतिदिन.

₹449 प्लान — सभी फीचर्स के साथ ज्यादा वैल्यू
हालांकि Jio ने अभी ₹449 वाले प्लान के सभी डिटेल्स नहीं बताए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह बाकी प्लान्स से थोड़ा अधिक डेटा और OTT बेनिफिट्स देगा. यह प्लान उन यूज़र्स के लिए होगा जो ज्यादा कंटेंट स्ट्रीम करते हैं या एक से ज्यादा ऐप्स का सब्सक्रिप्शन एक ही पैक में चाहते हैं.

Jio के इन प्लान्स में क्या है खास?
इन सभी प्रीपेड प्लान्स की सबसे बड़ी खासियत है JioAICloud का 50GB फ्री स्टोरेज. यह फीचर आपको अपनी फाइल्स को क्लाउड में सेव करने की सुविधा देता है, जिससे आपके फोन की मेमोरी फुल नहीं होती. इसके अलावा, सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और JioTV जैसे फायदे मिलते हैं — यानी डेटा के साथ एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन दोनों एक ही पैक में.

कहां से खरीदें
ये सभी प्लान्स MyJio ऐप, Jio वेबसाइट और ऑफलाइन Jio स्टोर्स पर उपलब्ध हैं. फेस्टिव ऑफर के तहत कुछ सेलेक्ट पेमेंट ऐप्स पर कैशबैक और डिस्काउंट कूपन भी दिए जा रहे हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Reliance Jiomukesh ambani

