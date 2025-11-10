Jio लाया धांसू Offer! अब 18 महीने तक फ्री मिलेगा Google Gemini Pro AI Plan, जानिए कैसे करें एक्टिवेट

Reliance Jio ने भारत में अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऑफर लॉन्च किया है. कंपनी ने Google के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान शुरू किया है जिसमें यूजर्स को Google Gemini Pro AI Plan का 18 महीनों तक फ्री एक्सेस दिया जा रहा है. इस प्लान की कीमत करीब ₹35,100 बताई जा रही है, जिसे अब Jio यूजर्स बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ऑफर अक्टूबर के आखिर में अनाउंस किया गया था और अब धीरे-धीरे इसे MyJio ऐप के जरिए सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है. फिलहाल यह ऑफर कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए ही दिख रहा है.

ऑफर की पूरी डिटेल: क्या मिलेगा फ्री में

Jio और Google के बीच हुई इस साझेदारी के तहत, Jio के Unlimited 5G Plan वाले यूजर्स को 18 महीने तक Google Gemini Pro Plan का मुफ्त एक्सेस दिया जाएगा.

इस प्लान में Google की कई एडवांस्ड AI सर्विसेज शामिल हैं, जैसे —

• Gemini 2.5 Pro

• Nano Banana

• Veo 3.1

• और 2TB Cloud Storage via Google One

इसका उद्देश्य भारत में AI सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाना है. Jio का 5G नेटवर्क और Google की AI टेक्नोलॉजी मिलकर भारत में एक नया डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिससे यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन ले सकता है ये ऑफर

यह ऑफर अभी फेजवाइज रोलआउट किया जा रहा है. फिलहाल यह केवल उन यूजर्स को दिया जा रहा है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है और जो ₹349 या उससे ज्यादा वाले Jio Unlimited 5G Plan का इस्तेमाल कर रहे हैं. कई यूजर्स के MyJio App में पहले से एक बैनर दिख रहा है- “Pro plan of Google Gemini already active on your number.” एक्टिवेशन के बाद यूजर्स को Google One App में भी एक मैसेज दिखेगा कि उनका स्टोरेज प्लान Jio द्वारा मैनेज किया जा रहा है.

ऐसे करें इस ऑफर का फायदा

अगर आप भी इस शानदार ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. MyJio App खोलें.

2. होम स्क्रीन पर Google Gemini Offer Banner देखें.

3. “Know More” या “Claim Now” पर टैप करें.

4. अपनी Gmail ID से साइन इन करें.

5. एक्टिवेशन के बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा और Gemini Pro Features तुरंत अनलॉक हो जाएंगे.

ध्यान देने वाली बातें

इस ऑफर का लाभ केवल तभी मिलेगा जब आपका Jio Unlimited 5G Plan एक्टिव रहेगा. अगर आप प्लान डाउनग्रेड करते हैं या नंबर पोर्ट करते हैं, तो यह बेनिफिट खत्म हो जाएगा. रोलआउट धीरे-धीरे हो रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को यह ऑफर बाद में दिख सकता है. इस प्लान में Google के AI, Cloud और Workspace Tools का पूरा बंडल शामिल है, जो एक ही सब्सक्रिप्शन में दिए जा रहे हैं.