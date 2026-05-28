मुफ्त में देखें YouTube Premium और Prime Video! Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता OTT Pass, एयरटेल-वीआई के छूटे पसीने

जियो ने अपने यूजर्स के लिए नया एंटरटेनमेंट फोकस्ड प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है. कंपनी ने सिर्फ 200 रुपये में नया “Jio OTT Pass” पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 15 OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 30GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में, वेब सीरीज और लाइव कंटेंट देखना पसंद करते हैं.

सिर्फ ₹200 में मिलेगा पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज

जियो का यह नया OTT Pass फिलहाल कंपनी की वेबसाइट पर “Entertainment Plans” कैटेगरी में लिस्ट किया गया है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. खास बात यह है कि इतने कम कीमत वाले प्लान में यूजर्स को कई पॉपुलर OTT ऐप्स का एक्सेस मिल रहा है. कंपनी का कहना है कि यह प्लान उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय एक ही रिचार्ज में पूरा एंटरटेनमेंट चाहते हैं.

इन OTT प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस

Jio OTT Pass के साथ यूजर्स को कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसमें YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play और Tarang Plus शामिल हैं. यानि एक ही प्लान में मूवी, वेब सीरीज, लाइव शो, रीजनल कंटेंट और कई तरह का एंटरटेनमेंट देखने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग भाषाओं का कंटेंट भी उपलब्ध है, जिससे हर तरह के दर्शकों को फायदा मिल सकता है.

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1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी शामिल

OTT ऐप्स के अलावा जियो इस प्लान में JioTV ऐप के जरिए 1000 से ज्यादा प्रीमियम लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दे रहा है. इसमें JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery और ETV जैसे नेटवर्क्स के चैनल शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस प्लान में स्पोर्ट्स चैनल्स शामिल नहीं किए गए हैं. यानी क्रिकेट या दूसरे लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स देखने वाले यूजर्स को अलग प्लान की जरूरत पड़ सकती है.

30GB हाई-स्पीड डेटा का फायदा

यह प्लान एक डेटा-ओनली पैक है. इसका मतलब है कि इसमें वॉयस कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं मिलेगी. यूजर्स को कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन होगी. अगर किसी यूजर के पास पहले से एक्टिव बेस प्लान है, तो उसे इस OTT Pass के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता रहेगा. ऐसे में 5G यूजर्स के लिए यह प्लान और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

ऐसे मिलेगा OTT का फायदा

जियो ने बताया है कि YouTube Premium और Amazon Prime Video Mobile Edition के फायदे MyJio ऐप के जरिए क्लेम करने होंगे. वहीं बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल यूजर्स JioTV मोबाइल ऐप में अपने जियो नंबर से लॉगिन करके कर सकते हैं. यानि यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स पर बार-बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही नंबर से कई सेवाओं का फायदा लिया जा सकेगा.

OTT यूजर्स के लिए शानदार ऑफर

आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल पर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं. अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती कीमतों के बीच जियो का यह नया प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है. सिर्फ 200 रुपये में इतने सारे OTT ऐप्स, लाइव टीवी चैनल और डेटा का कॉम्बिनेशन उन यूजर्स के लिए शानदार डील हो सकता है जो कम कीमत में ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हैं.