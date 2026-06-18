Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /मस्क की Starlink पर भारी पड़ेगा Jio? 1650 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी, बदल जाएगी कनेक्टिविटी की दुनिया

मस्क की Starlink पर भारी पड़ेगा Jio? 1650 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी, बदल जाएगी कनेक्टिविटी की दुनिया

Reliance Jio Satellite Internet: भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिलायंस जियो हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी बना रही है, इसके जरिए देश के हर कोने तक सुपरफास्ट इंटरनेट मिलने लगेगा. जियो का यह प्रोजेक्ट अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:02 PM IST
मस्क की Starlink पर भारी पड़ेगा Jio? 1650 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी, बदल जाएगी कनेक्टिविटी की दुनिया

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Claude AI Down: काम करते-करते अचानक बंद हुआ क्लॉड एआई! स्क्रीन पर आ रहा एरर
Claude AI6 min ago
2
mp news11 min ago
3
chhattisgarh news19 min ago
4
FIFA World Cup 202623 min ago
5
Reliance Jio Satellite Internet24 min ago