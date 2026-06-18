Jio vs Starlink India: इंटरनेट की दुनिया में एक बार बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है! भारतीय टेलीकॉम सेक्टर पर लगातार कई सालों से नंबर बने रहने के बाद, अब एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जिओ एलन मस्क के सबसे मजबूत गढ़ यानी अंतरिक्ष में सेध लगाने की तैयारी में है. रिलायंस जियो ने ऐसा प्लान तैयार किया है, जो न सिर्फ भारत में इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है, बल्कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भी कड़ी टक्कर दे सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जियो स्पेस में लगभग 1,600 से 1,650 सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करने जा रही है. इसका सीधा मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के लिए किसी टावर की जरूरत नहीं होगी, सीधे आसमान से आपके फोन पर सुपरफास्ट इंटरनेट चलेगा. जियो अगले 2 से 3 साल के भीतर खुद का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने का प्लान बना रही है.
यह सैटेलाइट्स जमीन से लगभग 650 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएंगे और इनका काम देश के कोने-कोने में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और सीधे मोबाइल फोन पर नेटवर्क पहुंचाना होगा.
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACe के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है. सरकारी एजेंसी अभी जियो के इस सैटेलाइट नेटवर्क के डिजाइन और तकनीकी बारीकियों की जांच कर रही है.
अगर सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजरी मिलती है, तो यह किसी भी भारतीय कंपनी का स्पेसे में इतनी बड़ी सैटेलाइट चेन बनाने का पहला प्रयास होगा. फिलहाल इस सेक्टर में एलन मस्क की स्टारलिंक का दबदबा है. स्टरालिंक भारत में भी अपनी सर्विस शुरू करने के लिए प्रयास कर रही है.
जियो के इस पूरे प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए सरकार भी जियो की सहायता के लिए आगे आ सकती है. सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में जगह यानी ऑर्बिटल स्लॉट सुरक्षित करने के में कंपनी की मदद कर सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने के लिए लगभग 10 से 15 अरब डॉलर तक का निवेश करना होगा.