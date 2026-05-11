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Hindi NewsटेकFree Netflix... 100GB डेटा अलग से! Jio के नए प्लान ने मचा डाला तहलका, खर्चा सिर्फ ₹xxxमहीना

Free Netflix... 100GB डेटा अलग से! Jio के नए प्लान ने मचा डाला तहलका, खर्चा सिर्फ ₹xxx/महीना

जियो के ₹749 वाले पोस्टपेड प्लान में 100GB डेटा और अनलिमिटेड 5G के साथ Netflix, Amazon Prime और JioHotstar का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें 'फैमिली सिम' की सुविधा भी दी गई है, जिससे एक ही बिल के तहत परिवार के चार सदस्य सेवाओं का आनंद ले सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 11, 2026, 11:49 AM IST
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Reliance Jio के इस ₹749 पोस्टपेड प्लान में यूजर्स को हर महीने 100GB डेटा मिलता है.
Reliance Jio के इस ₹749 पोस्टपेड प्लान में यूजर्स को हर महीने 100GB डेटा मिलता है.

Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा पोस्टपेड प्लान पेश किया है जो इंटरनेट, OTT और फैमिली कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ता है. कंपनी का ₹749 वाला पोस्टपेड प्लान फिलहाल भारत के उन चुनिंदा टेलीकॉम प्लान्स में शामिल है जिनमें Netflix जैसी लोकप्रिय OTT सर्विस का एक्सेस भी मिलता है. यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कंटेंट देखते हैं और फैमिली SIM सपोर्ट चाहते हैं. एक ही बिल में कई सुविधाएं मिलने की वजह से यह प्लान तेजी से चर्चा में है.

प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

Reliance Jio के इस ₹749 पोस्टपेड प्लान में यूजर्स को हर महीने 100GB डेटा मिलता है. इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है. जिन इलाकों में Jio की 5G सेवा उपलब्ध है वहां यूजर्स को Unlimited 5G इंटरनेट का एक्सेस भी मिलता है. यानी अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन और 5G कवरेज है तो हाई-स्पीड इंटरनेट का फायदा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लिया जा सकता है.

हालांकि, अगर 100GB डेटा लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद कंपनी हर अतिरिक्त GB डेटा के लिए ₹10 चार्ज करती है. यह प्लान एक महीने की बिलिंग साइकिल के साथ आता है और इसे Jio की प्रीमियम पोस्टपेड कैटेगरी में रखा गया है.

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Netflix और Prime Video जैसे OTT फायदे

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले OTT सब्सक्रिप्शन हैं. यूजर्स को Netflix का Basic प्लान, Amazon Prime Video Lite और JioHotstar का एक्सेस बिना अलग से भुगतान किए मिलता है.

आज के समय में ज्यादातर लोग वेब सीरीज, फिल्में, लाइव स्पोर्ट्स और टीवी शोज ऑनलाइन देखते हैं. ऐसे में अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन खरीदना महंगा पड़ सकता है. Jio का यह प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जो एक ही रिचार्ज में इंटरनेट और एंटरटेनमेंट दोनों चाहते हैं.

Family SIM सपोर्ट भी मिलेगा

इस पोस्टपेड प्लान के साथ फैमिली SIM सपोर्ट भी दिया जा रहा है. यूजर्स अपने अकाउंट में तीन अतिरिक्त फैमिली SIM जोड़ सकते हैं. हालांकि, हर अतिरिक्त SIM के लिए ₹150 प्रति महीने का अलग शुल्क देना होगा. इस सुविधा का फायदा उन परिवारों को हो सकता है जो एक ही बिल के तहत कई नंबर चलाना चाहते हैं. इससे अलग-अलग रिचार्ज कराने की जरूरत कम हो जाती है और बिल मैनेज करना भी आसान हो जाता है.

बिलिंग में GST अलग से लगेगा

हालांकि इस प्लान की कीमत ₹749 है, लेकिन यूजर्स को ध्यान रखना होगा कि बिलिंग के दौरान GST अलग से जोड़ा जाएगा. यानी अंतिम बिल राशि ₹749 से अधिक हो सकती है.

अगर यूजर अतिरिक्त फैमिली SIM जोड़ता है या अतिरिक्त डेटा इस्तेमाल करता है तो कुल बिल और बढ़ सकता है. इसलिए प्लान चुनने से पहले इसकी कुल लागत को समझना जरूरी है.

भारत में क्यों खास हैं Postpaid Plans?

भारत में ज्यादातर मोबाइल यूजर्स अभी भी प्रीपेड प्लान्स इस्तेमाल करते हैं. पोस्टपेड सेगमेंट अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन प्रीमियम यूजर्स के बीच इसकी मांग बढ़ रही है. Bharti Airtel और Vodafone Idea जैसी कंपनियां भी सीमित पोस्टपेड प्लान्स ऑफर करती हैं, जिनका फोकस OTT और प्रीमियम बेनिफिट्स पर होता है. ऐसे में Jio का यह प्लान उन यूजर्स को आकर्षित कर सकता है जो हाई डेटा यूसेज और एंटरटेनमेंट दोनों को एक साथ चाहते हैं.

OTT और 5G के दौर में बढ़ रही ऐसे प्लान्स की मांग

आज के समय में इंटरनेट सिर्फ कॉलिंग या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है. लोग मोबाइल पर ही फिल्में देखते हैं, गेम खेलते हैं और लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीम करते हैं. इसी वजह से ऐसे प्लान्स की मांग बढ़ रही है जिनमें डेटा और OTT दोनों शामिल हों.

Jio का ₹749 पोस्टपेड प्लान इसी बदलती जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Unlimited 5G, Netflix और फैमिली SIM जैसे फायदे इसे प्रीमियम यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बना सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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