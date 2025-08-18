Jio ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, अचानक बंद किया ये किफायती प्लान, जानें डिटेल्स

Reliance Jio ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि इसके यूजर्स परेशान हो सकते हैं. दरअसल, जियो ने अपने 249 रुपये वाले बजट फ्रेंडली प्लान को अचानक ही बंद कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ज्यादातर जियो यूजर्स इसी प्लान का इस्तेमाल करते थे. इस प्लान में कंपनी 28 दिनों की वैलिड देती थी और इसमें हर दिन 1GB डेटा का फायदा भी मिलता था. इतना ही नहीं, इस पैक में यूजर्स को मुफ्त Jio Cinema का सब्सक्रिप्शन भी मिलता था. हालांकि, अब यूजर्स के लिए बुरी खबर ये है कि यह प्लान अब हट गया है.

प्लान में मिल रही थीं ये सुविधाएं

Jio के इस प्लान को बंद करने का असर सबसे ज्यादा उन यूजर्स पर देखने को मिलेगा जो खासतौर पर ऐसे प्लान्स की तलाश में रहते थे, जिसमें उन्हें कॉलिंग की सुविधा के साथ इंटरनेट डेटा, SMS भी मिल जाएं और वो भी उनके बजट में. हालांकि, Jio अब भी अपने दूसरे कई प्लान्स के साथ Jio Tv और Jio Cloud जैसी सुविधाएं तो दे रहा है.

क्यों किया बंद

बता दें कि Jio के 249 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही थी, इसके अलावा 1GB डेटा और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती थी. अब कंपनी के इस सबसे किफायती प्लान को हटाने के बाद थोड़े परेशान हो सकते हैं कि वह कौन सा प्लान चुनें, जो उनकी जेब पर भी भारी न पड़े. माना जा रहा है कि कंपनी ने यह बदलाव ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया है. हालांकि, इसकी वजह को लेकर फिलहाल आधिकारिक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं.

ये प्लान कर सकते हैं इस्तेमाल

अब अगर Jio यूजर्स किसी बजट फ्रेंडली प्लान की तलाश में हैं तो वह 239 वाला प्लान ले सकते हैं. इसमें आपको हर दिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा भी दी जा रही है. हालांकि, इस प्लान में सिर्फ 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. सुविधाओं के लिहाज से यह प्लान किफायती माना जा सकता है, लेकिन कम वैलिडिटी परेशानी जरूर बन सकती है.