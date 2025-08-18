Jio ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, अचानक बंद किया ये किफायती प्लान, जानें डिटेल्स
Advertisement
trendingNow12886814
Hindi Newsटेक

Jio ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, अचानक बंद किया ये किफायती प्लान, जानें डिटेल्स

Jio कंपनी वैसे तो अपने यूजर्स का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने उस प्लान को बंद कर दिया है जिसे यूजर्स सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे. चलिए जानते हैं क्या है पूरी डिटेल.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, अचानक बंद किया ये किफायती प्लान, जानें डिटेल्स

Reliance Jio ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि इसके यूजर्स परेशान हो सकते हैं. दरअसल, जियो ने अपने 249 रुपये वाले बजट फ्रेंडली प्लान को अचानक ही बंद कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ज्यादातर जियो यूजर्स इसी प्लान का इस्तेमाल करते थे. इस प्लान में कंपनी 28 दिनों की वैलिड देती थी और इसमें हर दिन 1GB डेटा का फायदा भी मिलता था. इतना ही नहीं, इस पैक में यूजर्स को मुफ्त Jio Cinema का सब्सक्रिप्शन भी मिलता था. हालांकि, अब यूजर्स के लिए बुरी खबर ये है कि यह प्लान अब हट गया है.

प्लान में मिल रही थीं ये सुविधाएं
Jio के इस प्लान को बंद करने का असर सबसे ज्यादा उन यूजर्स पर देखने को मिलेगा जो खासतौर पर ऐसे प्लान्स की तलाश में रहते थे, जिसमें उन्हें कॉलिंग की सुविधा के साथ इंटरनेट डेटा, SMS भी  मिल जाएं और वो भी उनके बजट में. हालांकि, Jio अब भी अपने दूसरे कई प्लान्स के साथ Jio Tv और Jio Cloud जैसी सुविधाएं तो दे रहा है.

Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या

क्यों किया बंद
बता दें कि Jio के 249 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही थी, इसके अलावा 1GB डेटा और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती थी. अब कंपनी के इस सबसे किफायती प्लान को हटाने के बाद थोड़े परेशान हो सकते हैं कि वह कौन सा प्लान चुनें, जो उनकी जेब पर भी भारी न पड़े. माना जा रहा है कि कंपनी ने यह बदलाव ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया है. हालांकि, इसकी वजह को लेकर फिलहाल आधिकारिक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं.

अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी

ये प्लान कर सकते हैं इस्तेमाल
अब अगर Jio यूजर्स किसी बजट फ्रेंडली प्लान की तलाश में हैं तो वह 239 वाला प्लान ले सकते हैं. इसमें आपको हर दिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा भी दी जा रही है. हालांकि, इस प्लान में सिर्फ 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. सुविधाओं के लिहाज से यह प्लान किफायती माना जा सकता है, लेकिन कम वैलिडिटी परेशानी जरूर बन सकती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Jiorecharge plan

Trending news

गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
;