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Hindi Newsटेकसेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट है Jio का ₹190 से कम कीमत वाला ये प्लान, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं ढेर सारे फायदे!

सेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट है Jio का ₹190 से कम कीमत वाला ये प्लान, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं ढेर सारे फायदे!

Jio Cheapest Recharge Plan: लगातार रीचार्ज की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी के कारण यूजर्स ऐसे विकल्पों की तलाश में हैं जो जेब पर ज्यादा असर न डालें. रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों की इसी जरूरत को समझते हुए कुछ बेहद किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी प्लांस पेश किए हैं. जहां ₹189 का प्लान सेकेंडरी सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ विकल्प बनगया है तो वहीं ₹799 का प्रीमियम प्लान भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:55 AM IST
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सेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट है Jio का ₹190 से कम कीमत वाला ये प्लान, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं ढेर सारे फायदे!

Jio Cheapest Recharge Plan: क्या आप भी बढ़ते मोबाइल रीचार्ज से परेशान हैं और कोई सस्ते रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं? अगर हां तो आपकी यह परेशानी जियो ने दूर कर दी है. सस्ते रीचार्ज प्लान की तलाश करने वाले लोगों और सेकेंडरी सिम को ऑन रखने वाले लोगों के लिए जियो के पास सस्ता रीचार्ज प्लान है. जियो का ₹189 वाला अफोर्डेबल पैक अपनी कम कीमत और ज्यादा फायदे के कारण लोगों का पसंदीदा पैक बना हुआ है. जो न सिर्फ बजट में है बल्कि लगभग एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है. वहीं अगर आप AI का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जियो का लंबी वैलिडिटी वाला न₹799 वाला प्रीमियम प्लान गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जिसके साथ कंपनी हजारों रुपये की कीमत वाला Google Gemini AI Pro सब्सक्रिप्शन और भारी-भरकम क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल फ्री दे रही है. 

₹189 वाला सबसे सस्ता प्लान

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो का ₹189 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो सिम को कम खर्चे में एक्टिव रखना चाहते हैं. ₹189 के रीचार्ज में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इस प्लान में आपको डेटा सिर्फ 2GB मिलता है, जो खत्म होने के बाद 64 Kbps की स्पीड से चलता है. इसमें आपको कुल 300 SMS भी मिलते हैं. इन सब फायदे के साथ ही आपको JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है.

₹799 का प्रीमियम प्लान

अगर आप सिम एक्टिव रखने के लिए जियो का लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं तो आपके लिए ₹799 वाले बेस्ट है. इस प्लान के साथ कंपनी Google Gemini AI Pro का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दे रही है, जिसकी असल कीमत ₹35,100 है.

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(ये भी पढे़ंः छोड़िए टावर का सिग्नल! सीधे सैटेलाइट से फोन में मिलेगा नेटवर्क, सरकार की है तैयारी)

अगर आप ₹799 का रीचार्ज कराते हैं तो इसके साथ आपको 1.5GB डेली डाटा, 100 SMS डेटी मिलता है. इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की होती है. जियो के इस प्लान में अब 2TB के बजाय 5TB (5000GB) क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है. साथ ही यूजर्स को Nano Banana जैसे एडवांस AI फीचर्स का एक्सेस भी मिलेगा.

जियो की लिस्ट में ₹339 और ₹365 रीचार्ज प्लान भी शामिल हैं, जिनमें टॉकटाइम की सुविधा मिलती है. ये सभी रिचार्ज MyJio ऐप या जियो की वेबसाइट से आप कर सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? जानकर Samsung और Xiaomi के उड़े होश)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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